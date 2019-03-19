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Хто наступний? Названий топ-3 президентів-довгожителів після Назарбаєва

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Нурсултан Назарбаєв, який оголосив про своє рішення скласти повноваження президента Казахстану, був найдовше керуючим главою держави на всьому пострадянському просторі. Він очолював свою країну з 24 квітня 1990 року.

Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

Однак крім нього в колишніх країнах-членах СРСР є ще декілька незмінних лідерів, які займають свої пости протягом декількох десятиліть. OBOZREVATEL вирішив згадати, хто наближається до рекорду Назарбаєва.

1) Президент Таджикистану Емомалі Рахмон — на посаді з 16 листопада 1994 року.

Емомалі Рахмон

Емомалі Рахмон

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2) Президент Білорусі Олександр Лукашенко — на посаді з 20 липня 1994 року.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

3) Президент Росії Володимир Путін — на посаді з 31 грудня 1999 року.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки. Крім того, він збереже посаду в партії "Нур Отан" і залишиться членом Конституційної ради. Повноваження президента республіки переходять до спікера сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєва.

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Особи
Нурсултан НазарбаєвВолодимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Казахстан
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