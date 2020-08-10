Хто і як вже привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Світові лідери деяких країн уже привітали чинного главу Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Президент РФ Володимир Путін був одним з перших, хто відправив Лукашенку вітальне повідомлення. Глава Кремля зазначив, що розраховує на подальший розвиток взаємовигідних відносин для обох країн, а також поглиблене співробітництво в рамках Союзної держави. Також Путін побажав і надалі нарощувати військово-політичні зв'язки в Організації Договору про колективну безпеку.

"Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі", – зазначив Путін.

Президенти Азербайджану Ільхам Алієв привітав Лукашенка по телефону.

"Президент Алієв подзвонив Лукашенку та привітав його з переконливою перемогою на президентських виборах, побажав йому успіхів у роботі на благо білоруського народу і розвитку країни. Лукашенко подякував Алієву за увагу та поздоровлення", – йдеться в повідомленні пресслужби азербайджанського лідера.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін також приєднався до привітань Лукашенку.

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", – передало слова глави КНР "Белта".

Ще президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привітав Лукашенка з переобранням на пост президента Білорусі.

"Підсумки виборів, що відбулися в складній політичній ситуації, свідчать про народну підтримку вашого стратегічного курсу, спрямованого на зміцнення суверенітету і незалежності Білорусі", – повідомила його пресслужба.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв привітав Лукашенка з перемогою на виборах. Він зазначив, що висока явка виборців і результати голосування продемонстрували довіру народу до діючого глави держави.

Слова привітання також висловив президент Молдавії Ігор Додон, побажавши йому успіхів у реалізації поставлених цілей.

Глава Чечні Рамзан Кадиров привітав Лукашенка з "переконливою перемогою" на виборах.

"Олександр Григорович відомий як талановитий політик і міцний господарник, який задав стійкий курс розвитку країни. І я впевнений, що він в черговий раз виправдає довіру білоруського народу! .. Я від щирого серця вітаю його з перемогою на виборах президента країни! Бажаю успіхів в службової діяльності на благо держави і народу Білорусі!" – йдеться в телеграм-каналі Кадирова.

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