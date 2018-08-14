МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Хто б міг подумати: озвучена несподівана інформація про дитинство Путіна

11.6тЧитати новину російською

У шкільні роки президент Росії Володимир Путін втікав з уроків та "був бешкетником".

Про це розповіла класний керівник майбутнього лідера РФ Віра Гуревич, передає НТВ. Жінка працювала в школі №193 Ленінграда і вчила Путіна з п'ятого до восьмого класу.

За її словами, енергія з Путіна "била ключем", оскільки він "був бешкетником". На питання, чи були в нього "двійки", вона зазначила, що "в початкових класах напевне були, якщо він втікав з уроків, відкривав усі двері та кричав "Ку-ку, це я!"

Новини
Всі "Путіни" різні: розкрилася таємниця двійників глави Росії

"Восьмий клас він закінчив добре, без трійок, вступив до школи з хімічним ухилом, але це його не приваблювало, він завжди був гуманітарієм і поставив собі за мету - обов'язково вступити до університету. Там було 30 осіб на місце, але він вступив, отримав усі "п'ятірки", тільки з твору в нього була "четвірка", - розповіла про дитинство російського президента його класний керівник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-розвідник і колишній колега Володимира Путіна розповів, яким він був під час служби в КДБ.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
52
29
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дригало Влад
Дригало Влад
Все теперь за четверку по диктанту посадят училка))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
VTS
VTS
Весь мир уже знает, что он ку-ку. Кого еще могли выбрать прикукуренные ватники. Так, что учителка большого секрета не открыла.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Наші блоги