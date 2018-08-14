Хто б міг подумати: озвучена несподівана інформація про дитинство Путіна

У шкільні роки президент Росії Володимир Путін втікав з уроків та "був бешкетником".

Про це розповіла класний керівник майбутнього лідера РФ Віра Гуревич, передає НТВ. Жінка працювала в школі №193 Ленінграда і вчила Путіна з п'ятого до восьмого класу.

За її словами, енергія з Путіна "била ключем", оскільки він "був бешкетником". На питання, чи були в нього "двійки", вона зазначила, що "в початкових класах напевне були, якщо він втікав з уроків, відкривав усі двері та кричав "Ку-ку, це я!"

"Восьмий клас він закінчив добре, без трійок, вступив до школи з хімічним ухилом, але це його не приваблювало, він завжди був гуманітарієм і поставив собі за мету - обов'язково вступити до університету. Там було 30 осіб на місце, але він вступив, отримав усі "п'ятірки", тільки з твору в нього була "четвірка", - розповіла про дитинство російського президента його класний керівник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-розвідник і колишній колега Володимира Путіна розповів, яким він був під час служби в КДБ.