Так, друзья, продолжаю серию интересных постов из Италии — сегодня будет рассказ о массовом жилье эпохи Древнего Рима — инсулах, которые можно считать неким аналогом современных "хрущёвок". Говоря о Древнем Риме, многие люди представляют себе огромные римские дома с колоннами, окном в потолке и фонтанчиком со статуями богов вокруг — но на самом деле большинство римлян в городах Древнего Рима жило в небольших квартирах многоэтажных кирпичных домов — которые возвышались на высоту от трёх до восьми этажей.

Вообще чем больше изучаешь историю Древнего Рима — тем больше поражаешься, насколько там всё было похоже на нашу современную жизнь — в городах возвышались каменные здания с квартирами, на первых этажах которых были кафе и магазины, а на стенах домов писали объявления о продаже разной мелочи, о предстоящих боях гладиаторов и цирковых представлениях, а ещё клеили политическую рекламу — в которой сообщалось, что их кандидат из сословия Всадников — самый честный, неподкупный и будет бороться с коррупцией), пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Для изучения римских хрущёвок мы отправимся в Остию — это небольшой городок в исторической Лации, что находится на несколько десятков километров западнее Рима на Средиземноморском побережье — именно отсюда 2800 лет назад взял своё начало Древний Рим и латинский язык, и именно в Остии наиболее полно сохранились руины древнеримских "хрущёвок")

Итак, в сегодняшнем посте — прогулка по древнеримским квартирам.

Римские Domus и Insola.

Для начала расскажу вам о том, какие типы жилья были в Древнем Риме. Огромные римские дома с высокими комнатами, колоннами и окном в потолке назывались Domus — такие особняки могли себе позволить лишь немногочисленные знатные семейства, богатые сенаторы, торговцы, домовладельцы и прочие состоятельные граждане — как правило в домусе был один либо (реже) два этажа, а комнаты располагались вокруг центрального зала под названием Atrium — который имел окно в потолке, предназначенное не только для освещения — но и для сбора дождевой воды в небольшой бассейн под ним. В среднем площадь домуса составляла около 400 квадратных метров, но были и такие, что занимали площадь в 1500 метров и более.

Но большинство городского населения Древнего Рима жили не в домусах, а в инсулах — многоэтажных кирпичных домах, разделённых на комнаты и квартиры. Инсула могла быть как бедной, с низкими и тёмными комнатушками, так и богатой — в такой инсуле могли быть балконы, большие окна и высокие потолки высотой до 3,5 метров. Примерно так согласно реконструкции выглядели римские инсулы (несколько идеализированная реконструкция):

Кто жил в этих домах? В инсулах проживали буквально все сословия Древнего Рима — зажиточные горожане, торговцы, владельцы термополиев (кафе), всадники (военные), сенаторы, городская беднота. Более престижными считались нижние этажи инсул, тогда как те квартиросъёмщики, что победнее — обычно арендовали квартиры на самых верхних этажах. В случае пожара (а горели инсулы довольно часто) верхние этажи считались наиболее опасными. А ещё разные этажи одного дома могли иметь разную планировку квартир.

А теперь давайте отправимся в Остию и посмотрим, как всё это выглядело на самом деле.

Инсулы в Остии. Древнеримские подъезды.

02. Современная Остия находится несколько в стороне от античного города двухтысячелетней давности, который так и называется — Ostia Antica. Античную Остию раскопали уже достаточно давно — но археологические работы продолжаются до сих пор.

03. И это очень интересно. Если отойти (точнее — продраться через заросли и кусты) в сторону от туристических троп — можно увидеть практически нетронутые реставраторами руины античного города. Пейзажи напоминают какие-то кадры из фильма "Индиана Джонс" — ветвистые лианы увивают древние кирпичные стены, сложенные рукой каменщика две тысячи лет назад.

04. А в глубине зарослей можно увидеть целую улицу заброшенных домов без крыш, много столетий назад ушедших под землю — сквозь пол второго этажа некогда просторных комнат уже много столетий прорастают деревья.

05. Местами можно встретить древнеримские таблички с вытесанными резцом по камню буквами.

06. А вот так выглядят кварталы уже раскопанных древнеримских инсул. Это типичная древренимская улица, две тысячи лет бывшая частью оживлённого центра Остии. Когда-то здесь стояли небольшие палатки уличных торговцев едой и фруктами, точильщиков ножей и обувных мастеров, а в жаркое и дождливое время года улица была, скорее всего, закрыта тканевыми навесами из парусины.

07. Стенды у некоторых древнеримских инсул на улицах Остии показывают планировки домов и то, какой примерно внешний вид был у здания две тысячи лет назад:

08. Давайте посмотрим на то, как выглядели подъезды древнеримских "хрущёвок". Нередко инсулы имели собственный вход на каждый их этажей. Вход слева вёл в помещения на первом этаже инсулы и в какие-то пристройки во внутреннем дворике, а вход справа (с каменной лестницей) — вёл, собственно, в квартиры на верхних этажах.

09. Вот так выглядел типичный древнеримский подъезд — кирпичные стены, бетонная лестница с несколько непривычным для современного человека шагом ступеней:

10. Ещё один древнеримский подъезд. К сожалению — время не пощадило верхние этажи большинства остийских инсул, но зато первые и вторые этажи в некоторых зданиях можно изучить весьма подробно.

11. Поднимаемся вверх по древнеримским ступеням — чаще всего в остийских инсулах они сделаны либо из шлифованного камня, либо из бетона.

12. И оказываемся на втором этаже подъезда — когда-то здесь была крыша, но время от неё ничего не оставило. Две тысячи лет назад кто-то возвращался через этот подъезд к себе домой — на полу подъезда сохранилась даже древнеримская отделка, напоминающая паркет — на самом деле это уложенные "ёлочкой" с помощью бетонного раствора камни.

13. Типичная комната в остийской инсуле выгляит вот так. Видны остатки потолка — потолок (в зависимости от конструкции здания) мог быть как сводчаным, так и плоским — это если в возведении дома использовались деревянные балки. Мебель чаще всего была самая простая и её было очень мало — стол, пара стульев, кровать и небольшой шкаф, напоминающий нечто среднее между современным гардеробом и комодом. В шкафу хранили домашнюю утварь, одежду и ценные вещи. Иногда в квартире мог быть отдельный небольшой шкафчик для съестных припасов, а в квартирах бедняков из мебели была только одна кровать и стул.

14. Как они здесь жили? По современным меркам жизнь в инсуле была не слишком комфортной. В окнах не было стёкол — они начали появляться лишь в поздние времена Римской империи и в очень богатых домах. Оконные проёмы закрывались обычными деревянными ставнями. Отопления в инсулах не было — для обогрева в холодное время года использовались небольшие обогреватели-жаровни, в которых жгли дрова, уголь и другое топливо, не открывая при этом ставни и сидя в темноте.

15. Уборные в домах в Древнем Риме были нечастыми — как правило, их имели только богатые инсулы и только на первом этаже. Это же касалось и водопровода — если он был, то был только на первом этаже. Кстати, древнеримский водопровод — это не вода и краны, как могут подумать некоторые — а простой фонтанчик с мини-бассейном, нечто вроде современных питьевых фонтанчиков в парках.

Инфраструктура. Как они всё это строили?

16. Между тем, по меркам Древнего мира инсулы и в целом городское жильё Древнего Рима — было достаточно прогрессивным и цивилизованным. Люди в любое время имели крышу над головой, а также доступ к воде, еде и другим городским услугам — вроде портного, лекаря или обувных дел мастера. В центре Остии можно увидеть руины торгового центра, который практически целиком состоял из торговых лавок с различными товарами:

17. Рядом в центре города был амфитеатр для городских собраний и развлечений:

18. А на первых этажах многих инсул располагались термополии — древнеримские кафе с недорогой уличной едой, доступной даже беднякам. Слева на фото — небольшой каменный прилавок, который обычно смотрел прямо на оживлённую улицу. Здесь посетители рассчитывались за свой заказ.

19. Помимо прилавка, внутри термополия была печь, под которой постоянно поддерживался огонь и постоянно в наличии была горячая еда. Меню было очень простое — горох, бобы, чечевица с небольшими добавками и пряностями, подавали также вино — в холодное время года оно могло подогреватся и включать в себя пряности, что немного напоминает современный глинтвейн. А вообще меню и кухня было очень простым — современная итальянская кухня с богатством рецептов и ингредиентов появится на много столетий позже.

20. Ели в термополиях чаще всего стоя, но встречаются также и термополии с сидячими местами — некоторые хозяева древнеримских кафешек заботились о комфорте посетителей и старались как могли украсить своё заведение. В Остии сохранился вот такой трогательный рисунок, на котором то ли сам хозяин термополия, то ли нанятый им художник постарались изобразить подаваемые здесь блюда:

21. А вот примерно так древнеримские кафешки-термополии выглядели две тысячи лет назад. Инсула с кафе на первом этаже и двумя жилыми этажами выше:

22. Как они всё это строили? Классическая инсула напоминает современный жилой дом — все рациональные принципы строительства пришли к нам из античных Рима и Греции. Уже в те времена люди заметили, что кладка из глиняного кирпича, связанная цементно-бетонным раствором — даёт отличный результат, красиво выглядит и очень долго служит. Стены двухтысячелетних остийских зданий стоят до сих пор.

23. Балки перекрытий делались из твёрдых пород хвойных деревьев, а балки надоконных проёмов — из бетона либо тоже из прочного и твёрдого дерева. Высота окон в инсулах часто напоминает оконные проёмы в современных "сталинках" и составляет около 180 сантиметров.

24. Стены подъездов штукатурились толстым слоем бетонной штукатурки — местами можно увидеть её остатки. Кстати, оштукатуренными были большинство остийских зданий, но время не сохранило эту отделку.

25. Крыши крылись черепицей, состоящей из крупных сегментов из обожженной глины. Крыши большинства верхних этажей не сохранились, но зато такие покрытия можно увидеть на всяких вспомогательных помещениях:

26. Пол подъездов и комнат отделывался каменной плиткой, очень напоминающей современный паркет. Не в Древнем ли Риме родилась классическая "ёлочка")?

27. Также в инсулах были и балконы — большинство из них несли лишь декоративную функцию и предназначались для разведения цветов, но были и такие, на которые можно было выйти:

28. Богатые инсулы были также украшены лепным декором. В большинстве своём он не сохранился из-за хрупкости и лишь фрагментарно представлен в виде небольшой выставки в одной из остийских инсул:

29. А вот декор из кирпича в виде небольших полуколонн и пилястр здесь вполне сохранился. Входной портал в инсулу древнеримских богачей:

30. Резная мраморная колонна:

31. Вид на город, откуда когда-то началась Европа:

Такие дела.

Ну, как вам древнеримские хрущёвки? Хотели бы жить в те времена)?

Напишите в комментариях, интересно)