Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 29 грудня: заражені вже понад 81 млн осіб
Станом на вівторок, 29 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 81,6 млн осіб. За минулий день виявлено 487 273 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 57,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 186 тис., Великобританії – 41 тис. і Росії – 27 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 захворіло 1 030 374 особи. Померли 17 849 пацієнтів, одужали – 665 729.
У світі лідерами за кількістю випадків є США (більше ніж 19,5 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (понад 7,4 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 16-й рядок.
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що різке зниження показників захворюваності COVID-19 і охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.
Головне за 29 грудня:
В Італії випадково знайшли ще одну мутацію коронавірусу, схожу на виявлену раніше у Великобританії.
Максим Степанов стверджує, що в Україні достатньо ліжок з киснем, близько 22 тисяч – вільні.
Медики в Італії виявили штам коронавірусу COVID-19 дуже схожий на той, який зараз активно поширюється в Великобританії. При цьому фахівці виявили, що цей "італійський" коронавірус присутній на Апеннінах із серпня 2020 року.
Уряд Оману прийняв рішення про відкриття з 29 грудня сухопутних, повітряних і морських кордонів. Для в'їзду в країну необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.