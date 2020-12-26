Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 26 грудня: COVID-19 перетнув позначку в 80 млн хворих
Станом на суботу, 26 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 80,2 млн осіб. За минулий день виявлено 472 443 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 56,4 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 98 тис., Великобританії – 32 тис. і Росії – 29 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 захворіли вже 1 012 167 осіб. Помер через хворобу 17 581 громадянин, а одужали – 646 772.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 19 млн), Індія (більш ніж 10,1 млн) і Бразилія (понад 7,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що в нашій країні є такі люди, які можуть самі купити вакцину від коронавірусу.
Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман отримав свою першу дозу вакцини від COVID-19 в рамках національного плану вакцинації. Він відчуває себе добре, ускладнень не спостерігається.
Через те, що новий, більш заразний штам коронавірусу вже виявлений в восьми державах Європи, слід посилити захисні заходи. Про це заявили в ВООЗ.
Ще 77 пацієнтів з коронавірусом померли за добу в Москві, загальне число померлих в столиці РФ досягло 10 840. Напередодні повідомлялося про 74 померлих.
Турецька влада зробили обов'язковим для осіб, які прибувають в країну з 28 грудня, наявність довідки про негативному тесті на коронавірус COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.