Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 26 грудня: COVID-19 перетнув позначку в 80 млн хворих

Станом на суботу, 26 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 80,2 млн осіб. За минулий день виявлено 472 443 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 56,4 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 98 тис., Великобританії – 32 тис. і Росії – 29 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в нашій країні є такі люди, які можуть самі купити вакцину від коронавірусу.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 19 млн), Індія (більш ніж 10,1 млн) і Бразилія (понад 7,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

В Україні COVID-19 захворіли вже 1 012 167 осіб. Помер через хворобу 17 581 громадянин, а одужали – 646 772.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман отримав свою першу дозу вакцини від COVID-19 в рамках національного плану вакцинації. Він відчуває себе добре, ускладнень не спостерігається.

Через те, що новий, більш заразний штам коронавірусу вже виявлений в восьми державах Європи, слід посилити захисні заходи. Про це заявили в ВООЗ.

Ще 77 пацієнтів з коронавірусом померли за добу в Москві, загальне число померлих в столиці РФ досягло 10 840. Напередодні повідомлялося про 74 померлих.