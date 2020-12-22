Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 22 грудня: заразилися понад 77 млн осіб
Станом на вівторок, 22 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 77,7 млн осіб. За минулий день виявлено 534 219 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 54,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 200 тис., Великобританії – 33 тис. і Росії – 29 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 970 933 особи. Померло 16 665 пацієнтів, видужало – 586 268.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,3 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
В Україні розробили тест для одночасної діагностики COVID-19 і двох штамів грипу.
Вчені прийшли до висновку, що люди з неврологічними розладами можуть частіше помирати від коронавірусу і складніше переносити період відновлення від хвороби.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що посилити карантин вирішили з 8 по 24 січня через сезонний спалаху грипу, який як раз припадає на кінець січня – початок лютого.
У світі зареєстровано вже близько 12 000 мутацій генома COVID-19, які можуть визначити тест-системи України. Так званий британський штам в Україні не фіксували.