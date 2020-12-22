Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 22 грудня: заразилися понад 77 млн осіб

Станом на вівторок, 22 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 77,7 млн осіб. За минулий день виявлено 534 219 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 54,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 200 тис., Великобританії – 33 тис. і Росії – 29 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 970 933 особи. Померло 16 665 пацієнтів, видужало – 586 268.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,3 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

В Україні розробили тест для одночасної діагностики COVID-19 і двох штамів грипу.