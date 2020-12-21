Хроніка коронавірусу на 21 грудня: британський "мутант" продовжив поширюватися по світу

Карина Бондаренко Світ 05:35, 21.12.2020 Оновлено: 05:38, 21.12.2020

Станом на понеділок, 21 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 77 млн осіб. За минулий день виявлено 546 756 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,6 млн пацієнтів, а одужали – 54 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 183 тис., Великобританії – 35 тис. і Росії – 28 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус в Україні та світі.
Worldometers
Рейтинг країн по захворюваності.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 964 448 осіб. Померли 16 585 пацієнтів, видужали – 581 162.

  • У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,1 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

  • У Британії заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більше заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.

Головне за 21 грудня:

  • У Римі (Італія) підтвердили перший випадок захворювання новим мутував коронавірусом, який виявили у Великобританії, повідомляє AFP. Хворий недавно повернувся з країни і знаходився на самоізоляції.

  • У Польщі та Чехії в кінці наступного тижня мають розпочатися кампанії по вакцинації від коронавірусу. Україна ж і в 2021 році може не отримати широкий доступ до неї.

  • Через ускладнення, викликаних коронавірусом, помер завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету Українського католицького університету, професор, доктор історичних наук Ігор Скочиляс, повідомляється на сторінці вузу в Facebook. Йому було 53 роки.

  • Кількість людей, які захворіли на коронавірусом усвіті, перевищила 77 млн осіб. При цьому вже 54 млн пацієнтів одужали і майже 1,7 млн померли.

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