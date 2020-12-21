Хроніка коронавірусу на 21 грудня: британський "мутант" продовжив поширюватися по світу

Станом на понеділок, 21 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 77 млн осіб. За минулий день виявлено 546 756 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,6 млн пацієнтів, а одужали – 54 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 183 тис., Великобританії – 35 тис. і Росії – 28 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

У Британії заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більше заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,1 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

У Римі (Італія) підтвердили перший випадок захворювання новим мутував коронавірусом, який виявили у Великобританії, повідомляє AFP. Хворий недавно повернувся з країни і знаходився на самоізоляції.

У Польщі та Чехії в кінці наступного тижня мають розпочатися кампанії по вакцинації від коронавірусу. Україна ж і в 2021 році може не отримати широкий доступ до неї.

Через ускладнення, викликаних коронавірусом, помер завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету Українського католицького університету, професор, доктор історичних наук Ігор Скочиляс, повідомляється на сторінці вузу в Facebook. Йому було 53 роки.