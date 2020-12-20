Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 20 грудня: заражені вже понад 76 млн осіб

Станом на неділю, 20 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 76,6 млн осіб. За минулий день виявлено 612 802 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,6 млн пацієнтів, а одужали – 53,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 189 тис., Бразилії – 49 тис. і Росії – 28 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Ведучий інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила, що Україна сьогодні проходить пік захворюваності коронавірусом . Однак, за її словами, спалах поширення інфекції може статися і ближче до весни.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 10 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Станом на ранок неділі, 20 грудня, в Україні офіційно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 325 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 16 585 осіб (+116 за добу), а 581 162 пацієнти (+6 626 за добу) повністю перемогли хворобу.

У Британії минулого тижня заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більше заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.

Президент США Дональд Трамп виступив проти локдауну в США. На своїй сторінці в Twitter він написав, що рекордні кількості нових хворих в країні не є причиною для введення жорсткого карантину. "Ми не потребуємо локдауну: метод вирішення проблеми не повинен бути гірше, ніж сама проблема", – написав президент.

У Лондоні (Англія), Уельсі і Шотландії вводиться найвищий 4-ий рівень обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу (COVID-19) і появою нового штаму VUI-202012/01.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху першим з громадян країни зробив щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer.