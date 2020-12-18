Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 18 грудня: загальна кількість заражених перевищила 75 млн осіб

Станом на п'ятницю, 18 грудня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 75,3 млн осіб. За минулу добу, 17 грудня, виявлені 721 392 нових випадків зараження.

Всього від хвороби померли майже 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 52,9 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 230 982, Бразилії – 68 332 і Великобританії – 35 383.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 931 751 особа. Померло 15 996 пацієнтів, одужало – 548 356.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 17 млн), Індія (майже 10 млн) і Бразилія (понад 7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

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