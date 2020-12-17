Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 17 грудня: за добу додалося понад 700 тис. хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Світ 05:32, 17.12.2020

Станом на четвер, 17 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 74,5 млн осіб. За минулий день виявлено 714 908 нових інфікованих.

Всього від хвороби померло понад 1,6 млн пацієнтів, а видужало – 52,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 246 тис., Бразилії – 68 тис. і Туреччині – 29 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус в світі.
worldometers
Рейтинг країн по захворюваності.
worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусау:

  • В Україні COVID-19 заразилося 919 704 людини. Померли 15 744 пацієнтів, видужали – 535 417.

  • У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 17 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

  • У ВООЗ попередили, що в перші тижні і місяці нового року в Європі може бути здійснена нова спалах COVID-19.

Головне за 17 грудня:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців

Розрив між Зеленським та Порошенком скоротився – опитування Центру Разумкова

"Дочка стукала в двері лікарні, ніхто не відчиняв": подробиці загибелі однорічної дитини на Тернопільщині

Україна взяла перше "золото" на Кубку світу з боротьби

Податки в Україні можуть знизити майже на 20%, – Гетманцев