Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 17 грудня: за добу додалося понад 700 тис. хворих на COVID-19
Станом на четвер, 17 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 74,5 млн осіб. За минулий день виявлено 714 908 нових інфікованих.
Всього від хвороби померло понад 1,6 млн пацієнтів, а видужало – 52,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 246 тис., Бразилії – 68 тис. і Туреччині – 29 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусау:
В Україні COVID-19 заразилося 919 704 людини. Померли 15 744 пацієнтів, видужали – 535 417.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 17 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
У ВООЗ попередили, що в перші тижні і місяці нового року в Європі може бути здійснена нова спалах COVID-19.
Головне за 17 грудня:
У Швейцарії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер Флавіо Котті. Він був президентом і віце-президентом країни, а також очолював МЗС і МВС.
COVAX, програма ВООЗ по вакцинації від COVID-19 жителів бідних країн, зіткнулася з "дуже високим" ризиком зриву – Reuters.
В Ізраїлі 20 грудня розпочнеться масова вакцинація від COVID-19, першим отримає препарат прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.
Як повідомила газета The New York Times, у співробітника регіональної лікарні в місті Джуно (Аляска, США) з'явилася сильна алергічна реакція, після того як він прийняв вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer.