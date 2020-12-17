Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 17 грудня: за добу додалося понад 700 тис. хворих на COVID-19

Станом на четвер, 17 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 74,5 млн осіб. За минулий день виявлено 714 908 нових інфікованих.

Всього від хвороби померло понад 1,6 млн пацієнтів, а видужало – 52,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 246 тис., Бразилії – 68 тис. і Туреччині – 29 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусау:

В Україні COVID-19 заразилося 919 704 людини. Померли 15 744 пацієнтів, видужали – 535 417.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 17 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

У ВООЗ попередили, що в перші тижні і місяці нового року в Європі може бути здійснена нова спалах COVID-19.