Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 16 грудня: названі побічні ефекти вакцини від COVID-19
Станом на середу, 16 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 73,8 млн осіб. За минулий день виявлено 587 137 нових інфікованих.
Всього від хвороби померло 1,6 млн пацієнтів, а видужало – 51,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 199 тис., Бразилії – 44 тис. і Туреччини – 32 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилося 909 082 людини. Померло 15 480 пацієнтів, видужало – 522 868.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 17 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Лікар назвав два типи імунітету до коронавірусу і вказав терміни їх дії.
Головне за 16 грудня:
Компанія Pfizer опублікувала повний звіт про побічні ефекти вакцини від коронавірусу і порівняла їх з щепленням від правця. В обох випадках найчастіше спостерігалися такі побічні реакції, як стомлюваність, головний біль і біль за місцем введення, підвищення температури, почервоніння, пишуть "Вести".
В Іспанії перевірили своїх громадян на антитіла до коронавірусу. Результати показали, що їм перехворіли 9,9% населення (близько 4,7 млн осіб), повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про рекордну кількість заражених коронавірусом в світі за минулий тиждень – 4,3 млн. Це найвищий показник за всю пандемію.
У Москві від коронавірусу померли ще 73 людини. Загальна кількість летальних випадків досягла 10 095, повідомляє оперативний штаб.
Кількість випадків зараження коронавірусом в США перевищило 17 млн осіб.