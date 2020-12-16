Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 16 грудня: названі побічні ефекти вакцини від COVID-19

Станом на середу, 16 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 73,8 млн осіб. За минулий день виявлено 587 137 нових інфікованих.

Всього від хвороби померло 1,6 млн пацієнтів, а видужало – 51,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 199 тис., Бразилії – 44 тис. і Туреччини – 32 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилося 909 082 людини. Померло 15 480 пацієнтів, видужало – 522 868.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 17 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Лікар назвав два типи імунітету до коронавірусу і вказав терміни їх дії.