Хроніка коронавірусу в Україні та світі 27 грудня: мутант COVID-19 дістався Канади, у ВООЗ закликали готуватися до нових пандемій

Коронавірус в світі і Україні вразив уже більш ніж 80,7 мільйона осіб. Упродовж минулої доби його виявили у понад 451 тисячі жителів планети.

На сьогодні всі країни Європейського Союзу і багато інших закупили вакцину проти цієї недуги. Водночас світом із Великобританії і Південної Африки поширюється значно заразніший штам COVID-19. Щоб не допустити спалахів інфекції країни частково закривають кордони для подорожей і продовжують локдауни на час новорічних свят. Тоді як у ВООЗ попереджають, що ця пандемія не буде останньою.

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У світі діагностовано понад 80,7 млн випадків зараження COVID-19 Worldometers

За добу вірусом заразилася понад 451 тисяча жителів планети Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 захворіли 1 019 876 осіб. Померли 17 702 пацієнти, одужали – 651 917.

У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,4 млн), Індія (понад 10,1 млн) і Бразилія (більше 7,4 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 17-ту сходинку.

Від ускладнень хвороби померли понад 1,7 млн осіб, проте понад 56,9 млн побороли її. Так, нині активними хворими залишаються понад 22 млн жителів планети.

Дослідження британських вчених показало, що мутований штам коронавірусу з їхньої країни може принести ще більше смертей, ніж попередній.

COVID-19-карта України РНБО

В Україні виявлено понад мільйон випадків коронавірусу РНБО

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