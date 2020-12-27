Хроніка коронавірусу в Україні та світі 27 грудня: мутант COVID-19 дістався Канади, у ВООЗ закликали готуватися до нових пандемій

Марина Ліснічук Світ 06:50, 27.12.2020 Оновлено: 07:01, 27.12.2020

Коронавірус в світі і Україні вразив уже більш ніж 80,7 мільйона осіб. Упродовж минулої доби його виявили у понад 451 тисячі жителів планети.

На сьогодні всі країни Європейського Союзу і багато інших закупили вакцину проти цієї недуги. Водночас світом із Великобританії і Південної Африки поширюється значно заразніший штам COVID-19. Щоб не допустити спалахів інфекції країни частково закривають кордони для подорожей і продовжують локдауни на час новорічних свят. Тоді як у ВООЗ попереджають, що ця пандемія не буде останньою.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

У світі діагностовано понад 80,7 млн випадків зараження COVID-19
Worldometers
За добу вірусом заразилася понад 451 тисяча жителів планети
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 захворіли 1 019 876 осіб. Померли 17 702 пацієнти, одужали – 651 917.

  • У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,4 млн), Індія (понад 10,1 млн) і Бразилія (більше 7,4 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 17-ту сходинку.

  • Від ускладнень хвороби померли понад 1,7 млн осіб, проте понад 56,9 млн побороли її. Так, нині активними хворими залишаються понад 22 млн жителів планети.

  • Дослідження британських вчених показало, що мутований штам коронавірусу з їхньої країни може принести ще більше смертей, ніж попередній.

COVID-19-карта України
РНБО
В Україні виявлено понад мільйон випадків коронавірусу
РНБО

Головне за 27 грудня:

  • У штаті Нью-Йорк розслідують факти незаконного вакцинування людей проти коронавірусу поза чергою. Про це йдеться у заяві, поширеній Комісаром з питань охорони здоров’я в штаті.

  • В Австрії з суботи, 26 грудня, в умовах пандемії COVID-19 почався вже третій локдаун після послаблення на Різдво, пише DW. На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки, банки та велосипедні майстерні, а перукарні закриють.

  • У провінції Онтаріо (Канада) діагностували два випадки інфікування мутованим штамом COVID-19, який вперше було виявлено в Британії. Про це йдеться в звіті служби охорони здоров'я канадського регіону.

  • Вчені з Південної Кореї знайшли несподіваний спосіб поширення COVID-19.

  • Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєус заявив, що коронавірус не буде останньою пандемією і попередив світ про можливі нові виклики.

  • За останню добу в світі виявили ще 451 124 заражень коронавірусом. За даними Worldometers, найбільше нових випадків діагностовано в США – 160 604, Великобританії – 34 693, Росії – 29 258.

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