Хроніка коронавірусу в Україні та світі 25 грудня: в Африці виявили нову мутацію COVID-19
До п'ятниці, 25 грудня, коронавірус в Україні та світі охопив вже 79,7 млн осіб. За добу зафіксували 665 тисяч нових випадків зараження. Крім того, в Нігерії виявили чергову мутацію небезпечної хвороби, яка відрізняється від штаму в Британії і Південно-Африканській республіці.
Кількість жертв пандемії на планеті зросло до 1,7 млн осіб, а вилікуватися вдалося 56,1 млн осіб. Найбільшу кількість нових фактів інфікування за минулу добу зафіксували в США (+193 тис.), Бразилії (майже +59 тис.) і Британії (+39 тисяч).
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні на COVID-19 захворіли вже 1 001 132 особи. Померли через хворобу 17 395 громадян, а одужали – 631 435.
Вчені в Стенфордському університеті дійшли висновку, що у пацієнтів з важкою формою COVID-19 утворюється менше антитіл, які націлені на спайковий білок, ніж антитіл до інших вірусних білків. Саме спайковий білок забезпечує проникнення збудника хвороби в клітини людини.
Острів Пхукет в Таїланді залишився без туристів через фейкову інформацію про спалах коронавірусу.
Головне за 25 грудня:
Близько 42% летальних випадків від коронавірусу в Австрії припало на жителів будинків для літніх людей.
За даними Університету Гопкінса (США), від коронавірусу в світі померли 1 741 685 осіб, а заразилися 79 327 405. Список країн з найгіршою статистикою виглядає так:
1. США 329 022 / 18 649 352
2. Бразилія 189 982 / 7 423 945
3. Індія 146 756 / 10123 787
4. Мексика 121 172 / 1 362 564
5. Італія 70 900 / 2 009 317
6. Британія 69 732 / 2 195 144
7. Франція 62 389 / 2 584 333
8. Іран 54 308 / 1 183 182
9. Росія 52 434 / 2 934 695
10. Іспанія 49 824 / 1 854 951