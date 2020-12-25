Хроніка коронавірусу в Україні та світі 25 грудня: в Африці виявили нову мутацію COVID-19

До п'ятниці, 25 грудня, коронавірус в Україні та світі охопив вже 79,7 млн осіб. За добу зафіксували 665 тисяч нових випадків зараження. Крім того, в Нігерії виявили чергову мутацію небезпечної хвороби, яка відрізняється від штаму в Британії і Південно-Африканській республіці.

Кількість жертв пандемії на планеті зросло до 1,7 млн осіб, а вилікуватися вдалося 56,1 млн осіб. Найбільшу кількість нових фактів інфікування за минулу добу зафіксували в США (+193 тис.), Бразилії (майже +59 тис.) і Британії (+39 тисяч).

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні на COVID-19 захворіли вже 1 001 132 особи. Померли через хворобу 17 395 громадян, а одужали – 631 435.

Вчені в Стенфордському університеті дійшли висновку, що у пацієнтів з важкою формою COVID-19 утворюється менше антитіл , які націлені на спайковий білок, ніж антитіл до інших вірусних білків. Саме спайковий білок забезпечує проникнення збудника хвороби в клітини людини.

Острів Пхукет в Таїланді залишився без туристів через фейкову інформацію про спалах коронавірусу.