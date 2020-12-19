Хроніка коронавірусу в Україні та світі 19 грудня: люди готуються провести свята в локдауні

Марина Ліснічук Світ 06:50, 19.12.2020

Коронавірус у світі й Україні вразив уже понад 76 мільйонів осіб. Лише за минулу добу цей діагноз підтвердили ще майже в 717 тисяч жителів планети.

Все більше країн приєднуються до вакцинації проти COVID-19. Однак уряди і не думають відмовлятися від карантинних обмежень. Наприклад, Австрія має намір ввести перед новорічними святами вже третій локдаун із початку пандемії, в Україні із 19 грудня набувають чинності нові заборони.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Дані щодо коронавірусу в світі
Worldometers
За добу COVID-19 заразилися майже 717 тисяч людей у світі
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні на COVID-19 захворіла 944 381 особа. Померли 16 256 пацієнтів, одужали – 561 222.

  • У столиці країни, де кількість випадків коронавірусу сягнула майже 100 тисяч, іноді швидка годинами їде на виклики до інфікованих, тоді як до лікарні їх забирати не хочуть. Про те, що відбувається в Києві, – читайте в матеріалі.

  • Серед країн світу лідерами за кількістю заражень є США (понад 16,6 млн), Індія (більше 9,9 млн) та Бразилія (більш як 7,1 млн). За інформацією сайту Worldometers, в цьому списку Україна посідає 17-ту сходинку.

  • Від ускладнень після COVID-19 померли більш ніж 1,68 млн людей, водночас понад 53 млн побороли вірус. Офіційні дані свідчить, що нині активними хворими залишаються більше 20 млн жителів планети

Карта розповсюдження коронавірусу в областях України
РНБО
Дані щодо COVID-19 в Україні
РНБО

Головне за 19 грудня:

  • У Росії добровольці, які випробували на собі вітчизняну вакцину "Супутник 5" проти коронавірусу, поскаржилися на серйозні побічні ефекти.

  • У Німеччині заявили, що Україна може стати своєрідним майданчиком, де вироблятимуть ліки від COVID-19.

  • Італійський прем'єр Джузеппе Конте оголосив, що загальнонаціональний локдаун на території всієї країни діятиме з 24 грудня по 6 січня. Зокрема, на новорічно-різдвяні свята в Італії впроваджують "червону" зону обмежень, які були в березні.

  • Європейські країни оголосили про локдаун на час святкування Нового року та Різдва. Так, посилений карантин введуть Італія, Польща і навіть Швеція, де раніше не вдавалися до подібних жорстких обмежень.

  • На ранок 19 грудня в світі виявили ще 716 922 зараження коронавірусом, за добу від нього також померли ще 12 345 жителів планети, інформує Worldometers. Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в США – 254 680, Бразилії – 52 385, Німеччині – 31 553, Росії – 28 552 та Великобританії – 28 507.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Бродський: звертаюся до НАБУ – схоже, що Єрмак скоїв злочин

63-річний Лундґрен одружився з коханою, яка молодша майже на 40 років – ЗМІ

Україна в ОБСЄ відреагувала на заяву віцеспікера Держдуми про "неповноцінність"

"Слуга" Камельчук, який заперечував COVID-19, заговорив про шкоду проституції. Відео

Почалося вмирання путінського режиму