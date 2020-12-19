Хроніка коронавірусу в Україні та світі 19 грудня: люди готуються провести свята в локдауні

Коронавірус у світі й Україні вразив уже понад 76 мільйонів осіб. Лише за минулу добу цей діагноз підтвердили ще майже в 717 тисяч жителів планети.

Все більше країн приєднуються до вакцинації проти COVID-19. Однак уряди і не думають відмовлятися від карантинних обмежень. Наприклад, Австрія має намір ввести перед новорічними святами вже третій локдаун із початку пандемії, в Україні із 19 грудня набувають чинності нові заборони.

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Дані щодо коронавірусу в світі Worldometers

За добу COVID-19 заразилися майже 717 тисяч людей у світі Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні на COVID-19 захворіла 944 381 особа. Померли 16 256 пацієнтів, одужали – 561 222.

У столиці країни, де кількість випадків коронавірусу сягнула майже 100 тисяч, іноді швидка годинами їде на виклики до інфікованих, тоді як до лікарні їх забирати не хочуть. Про те, що відбувається в Києві, – читайте в матеріалі.

Серед країн світу лідерами за кількістю заражень є США (понад 16,6 млн), Індія (більше 9,9 млн) та Бразилія (більш як 7,1 млн). За інформацією сайту Worldometers, в цьому списку Україна посідає 17-ту сходинку.

Від ускладнень після COVID-19 померли більш ніж 1,68 млн людей, водночас понад 53 млн побороли вірус. Офіційні дані свідчить, що нині активними хворими залишаються більше 20 млн жителів планети

Карта розповсюдження коронавірусу в областях України РНБО

Дані щодо COVID-19 в Україні РНБО

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