Хроніка коронавірусу в Україні та світі 19 грудня: люди готуються провести свята в локдауні
Коронавірус у світі й Україні вразив уже понад 76 мільйонів осіб. Лише за минулу добу цей діагноз підтвердили ще майже в 717 тисяч жителів планети.
Все більше країн приєднуються до вакцинації проти COVID-19. Однак уряди і не думають відмовлятися від карантинних обмежень. Наприклад, Австрія має намір ввести перед новорічними святами вже третій локдаун із початку пандемії, в Україні із 19 грудня набувають чинності нові заборони.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні на COVID-19 захворіла 944 381 особа. Померли 16 256 пацієнтів, одужали – 561 222.
У столиці країни, де кількість випадків коронавірусу сягнула майже 100 тисяч, іноді швидка годинами їде на виклики до інфікованих, тоді як до лікарні їх забирати не хочуть. Про те, що відбувається в Києві, – читайте в матеріалі.
Серед країн світу лідерами за кількістю заражень є США (понад 16,6 млн), Індія (більше 9,9 млн) та Бразилія (більш як 7,1 млн). За інформацією сайту Worldometers, в цьому списку Україна посідає 17-ту сходинку.
Від ускладнень після COVID-19 померли більш ніж 1,68 млн людей, водночас понад 53 млн побороли вірус. Офіційні дані свідчить, що нині активними хворими залишаються більше 20 млн жителів планети
Головне за 19 грудня:
У Росії добровольці, які випробували на собі вітчизняну вакцину "Супутник 5" проти коронавірусу, поскаржилися на серйозні побічні ефекти.
У Німеччині заявили, що Україна може стати своєрідним майданчиком, де вироблятимуть ліки від COVID-19.
Італійський прем'єр Джузеппе Конте оголосив, що загальнонаціональний локдаун на території всієї країни діятиме з 24 грудня по 6 січня. Зокрема, на новорічно-різдвяні свята в Італії впроваджують "червону" зону обмежень, які були в березні.
Європейські країни оголосили про локдаун на час святкування Нового року та Різдва. Так, посилений карантин введуть Італія, Польща і навіть Швеція, де раніше не вдавалися до подібних жорстких обмежень.
На ранок 19 грудня в світі виявили ще 716 922 зараження коронавірусом, за добу від нього також померли ще 12 345 жителів планети, інформує Worldometers. Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в США – 254 680, Бразилії – 52 385, Німеччині – 31 553, Росії – 28 552 та Великобританії – 28 507.