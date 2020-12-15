Хроніка коронавірусу в Україні та світі 15 грудня: Туреччина опинилася на другому місці за поширенням COVID-19. Оновлюється
Станом на вівторок, 15 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 73 млн осіб. За минулий день виявлено 528 307 нових інфікованих.
Всього від хвороби померло 1,6 млн пацієнтів, а видужало – 51 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 198 тис., Туреччині – 29 тис. і Індії – 27 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилося 900 666 осіб. Померло 15 247 пацієнтів, видужала – 506 718.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 16,8 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються для проведення тестування при наявності ознак COVID-19. Через це МОЗ вирішило змінити алгоритм перевірки.
Головне за 15 грудня:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що "ураганний" зростання захворюваності коронавірусом в Україні вдалося зупинити.
"Слуга народу" Юрій Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданим", виправдався за свої слова.
У Москві померли ще 77 пацієнтів з коронавірусом, а загальна кількість летальних випадків в місті перевищила 10 тисяч, повідомляє оперативний штаб.
В Об'єднаних Арабських Еміратах почали вакцинацію від коронавірусу. В країні застосовую китайську вакцину компанії Sinopharm. Її ефективність, за даними досліджень, становить 86%.