Хроніка коронавірусу в Україні та світі 15 грудня: Туреччина опинилася на другому місці за поширенням COVID-19. Оновлюється

Станом на вівторок, 15 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 73 млн осіб. За минулий день виявлено 528 307 нових інфікованих.

Всього від хвороби померло 1,6 млн пацієнтів, а видужало – 51 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 198 тис., Туреччині – 29 тис. і Індії – 27 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилося 900 666 осіб. Померло 15 247 пацієнтів, видужала – 506 718.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 16,8 млн), Індія (більш ніж 9,9 млн) і Бразилія (понад 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються для проведення тестування при наявності ознак COVID-19. Через це МОЗ вирішило змінити алгоритм перевірки.