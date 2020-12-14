Хроніка коронавірусу в Україні та світі 14 грудня: заразилися 540 тисяч за добу. Оновлюється
Станом на понеділок, 14 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 72,6 млн осіб. За минулий день виявлено 539 289 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,6 млн пацієнтів, а видужали – 50,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 187 тис., Росії – 28 тис. і Індії – 27 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 894 215 осіб. Померли 15 154 пацієнтів, одужали – 501 564.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 16,6 млн), Індія (більш ніж 9,8 млн) і Бразилія (більше 6,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Україна увійшла в топ-5 країн Європи з самої критичною ситуацією через COVID-19.
У неділю, 13 грудня, з офіційним візитом в Україну прибули високопоставлені представники Всесвітньої організації охорони здоров'я – директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге і глава відділу з підтримки країн і надзвичайних ситуацій (CSE) Гундо Вайлер. Серед тем для обговорення – вакцинація від коронавірусу.
Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала понад 70,4 млн випадків зараження коронавірусом в світі.
Ведучий інфекціоніст України Ольга Голубовська вважає, що зараз немає ніякого сенсу в масовому тестуванні українців на коронавірус. За словами фахівця, для госпіталізації пацієнта лікарям не потрібно лабораторне підтвердження.