Хроніка коронавірусу в Україні та світі 13 грудня: хвороба "вдарила" новою хвилею. Оновлюється
Коронавірус у світі й Україні за минулу добу вразив ще понад 636 тисяч осіб, загальна кількість заражень досягла 72 мільйонів. В останні дні США б'ють рекорди з госпіталізацій і смертей від вірусу, а Японія і зовсім заявила про третю його хвилю.
Незважаючи на старт у деяких країнах вакцинації проти COVID-19, уряди посилюють карантинні обмеження, які раніше планували послабити до Нового року. Невтішна ситуація із захворюваністю і в Україні, однак влада наполягає на локдауні тільки в січні.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 885 039 осіб. Померли 14 998 пацієнтів, одужав – 494 001.
Напередодні наша країна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти коронавірусу.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 16,3 млн), Індія (більш ніж 9,8 млн) і Бразилія (понад 6,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 17-те місце.
Вірус забрав життя понад 1,6 млн жителів планети, але більш ніж 50 млн змогли вилікуватися. Офіційна статистика свідчить, що на COVID-19 нині хворіють приблизно 20 млн людей у світі.
Головне за 13 грудня:
Українців будуть по-новому тестувати на COVID-19. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Вакцина проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer надійде до центрів розповсюдження у США в понеділок, 14 грудня. Про це із посиланням на оперативного керівника програми з протидії коронавірусу генерала Густава Перна пише CBS News.
Жителям Канади пообіцяли виплату компенсації від держави у разі, якщо після отримання щеплення проти коронавірусу чи інших хвороб, у них виникнуть важкі побічні ефекти. Про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я країни.
На ранок 13 грудня у європейських країнах виявили майже 201 тисячу заражень коронавірусом. Дані ВООЗ та Worldometers свідчать, що найбільше нових випадків зафіксовано у Німеччині, Великобританії, Італії, Франції та Україні. У такому ж світовому "рейтингу" наша країна опинилася на 10-й сходинці.
Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що під час вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть актуальними всі карантинні обмеження, які діють на сьогодні. За його словами, грамотна інформаційна політика посприяє тому, що кількість бажаючих отримати щеплення буде рости.
Минулої доби у світі виявили приблизно 638 112 нових інфікувань COVID-19, вірус забрав життя ще 10 397 жителів планети. Найбільше хворих додалося у США – понад 220 тисяч (це більше, ніж у всій Європі за добу), Бразилії – більш ніж 44 тисячі, Індії – більше 30 тисяч.