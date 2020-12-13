Хроніка коронавірусу в Україні та світі 13 грудня: хвороба "вдарила" новою хвилею. Оновлюється

Коронавірус у світі й Україні за минулу добу вразив ще понад 636 тисяч осіб, загальна кількість заражень досягла 72 мільйонів. В останні дні США б'ють рекорди з госпіталізацій і смертей від вірусу, а Японія і зовсім заявила про третю його хвилю.

Незважаючи на старт у деяких країнах вакцинації проти COVID-19, уряди посилюють карантинні обмеження, які раніше планували послабити до Нового року. Невтішна ситуація із захворюваністю і в Україні, однак влада наполягає на локдауні тільки в січні.

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COVID-19 у світі заразилися більш ніж 72 млн осіб Worldometers

За добу в світі виявили ще понад 636 тисяч заражень COVID-19 Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 885 039 осіб. Померли 14 998 пацієнтів, одужав – 494 001.

Напередодні наша країна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти коронавірусу.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 16,3 млн), Індія (більш ніж 9,8 млн) і Бразилія (понад 6,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 17-те місце.

Вірус забрав життя понад 1,6 млн жителів планети, але більш ніж 50 млн змогли вилікуватися. Офіційна статистика свідчить, що на COVID-19 нині хворіють приблизно 20 млн людей у світі.

Карта поширення коронавірусу регіонами України РНБО

В Україні виявлено понад 885 тисяч заражень COVID-19 РНБО

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