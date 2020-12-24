Хроніка коронавірусу на 24 грудня: друга країна світу затвердила вакцину РФ від COVID-19

Станом на четвер, 24 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 79 млн осіб. За минулий день виявлено 683 204 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 55,6 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 232 тис., Бразилії – 46 тис. і Великобританії – 39 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 989 642 особи. Померли 17 172 пацієнта, одужали – 615 660.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,6 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Аргентина стала другою країною в світі, яка схвалила використання російської вакцини від коронавірусу. Раніше препарат був дозволений тільки в Білорусі, пише The Guardian. Нагадаємо, що вакцина РФ не пройшла третю стадію клінічних випробувань і може бути небезпечна.