Хроніка коронавірусу на 24 грудня: друга країна світу затвердила вакцину РФ від COVID-19
Станом на четвер, 24 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 79 млн осіб. За минулий день виявлено 683 204 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 55,6 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 232 тис., Бразилії – 46 тис. і Великобританії – 39 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 989 642 особи. Померли 17 172 пацієнта, одужали – 615 660.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,6 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Аргентина стала другою країною в світі, яка схвалила використання російської вакцини від коронавірусу. Раніше препарат був дозволений тільки в Білорусі, пише The Guardian. Нагадаємо, що вакцина РФ не пройшла третю стадію клінічних випробувань і може бути небезпечна.
Вчені Американського інституту фізики з'ясували, що одне лише носіння медичних масок є недостатньою мірою для профілактики зараження коронавірусом.
В Албанії на час зимових свят посилять карантин. Зокрема, через комендантську годину в ніч Різдва (25 грудня) і Нового року громадяни не зможуть виходити з дому.
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