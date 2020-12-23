Хроніка коронавірусу на 23 грудня: у світі встановлено рекорд заражень
Станом на середу, 23 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 78,3 млн осіб. За минулий день виявлено 604 973 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 55,1 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 199 тис., Бразилії – 55 тис. і Великобританії – 36 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 979 506 осіб. Померли 16 897 пацієнтів, одужали – 600 288.
У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,6 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.
Минулого тижня, з 14 по 20 грудня, в світі кількість випадків інфікування COVID-19 у світі збільшилася на рекордні 4,6 мільйона або 6%. Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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