Хроніка коронавірусу на 23 грудня: у світі встановлено рекорд заражень

Станом на середу, 23 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 78,3 млн осіб. За минулий день виявлено 604 973 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,7 млн пацієнтів, а одужали – 55,1 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 199 тис., Бразилії – 55 тис. і Великобританії – 36 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 979 506 осіб. Померли 16 897 пацієнтів, одужали – 600 288.

У світі країнами-лідерами за кількістю інфікувань є США (більше 18,6 млн), Індія (більш ніж 10 млн) і Бразилія (понад 7,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

Минулого тижня, з 14 по 20 грудня, в світі кількість випадків інфікування COVID-19 у світі збільшилася на рекордні 4,6 мільйона або 6%. Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.