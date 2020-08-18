Міністерство фінансів Канади вперше очолила етнічна українка

Етнічна українка Христя Фріланд стала новою міністеркою фінансів Канади, першою жінкою на цій посаді.

Як повідомляється на сайті уряду країни, Фріланд також зберегла за собою пост віцепрем'єра.

Довгий час вона займала крісло міністерки закордонних справ. На посаду глави Міністерства міжурядових справ Канади, яке до недавнього часу очолювала Фріланд, буде призначений Домінік Леблан. Він зараз очолює Таємну раду Канади.

Раніше Христя Фріланд займала посаду міністерки міжнародної торгівлі.

На посту глави Міністерства фінансів українка замінить Білла Морно. Останній подав у відставку увечері 17 серпня після зустрічі з канадським прем'єром Джастіном Трюдо. За інформацією ЗМІ, причиною цього стали розбіжності в поглядах із Трюдо на план відновлення економіки після "коронакризи".

Колишній український прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав Фріланд із новою посадою, назвавши політкиню другом України.

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Додамо, Фріланд працювала письменницею і журналісткою, в 2013 році була обрана до парламенту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Христя Фріланд, перебуваючи на посаді голови МЗС Канади, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками вона заявила, що Канада заборонить в'їзд жителям "Л/ДНР" за паспортами Російської Федерації.