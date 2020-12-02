Після звільнення Азербайджаном окупованих територій у Нагірному Карабасі актуалізувалася тема збереження розташованих там християнських церков і монастирів.

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Армянская сторона утверждает, что эти культовые сооружения принадлежат их церкви. Но на самом деле эти историко-культурные памятники принадлежат Кавказской Албании. Вероятно, многие читатели не знают, что на территории Азербайджана существовало древнее государство под названием Кавказская Албания.

Распространение христианства в Кавказской Албании местная традиция связывает с проповедью апостола Елисея, который, как считается, был рукоположен первым иерусалимским патриархом апостолом Иаковом.

Расположенная в городе Барда Албанская церковь сохраняла самостоятельность до 704 года, когда под давлением халифа Абд аль Малика и армянского католикоса Егии, по решению Партавского собора, находящаяся в союзе с греческой православной церковью Албанская церковь, оказалась в подчинении Армянской церкви.

Албанский монастырь Сурб-Хач в Крыму

Именно армянская церковь поддерживала арабскую оккупацию Южного Кавказа, а с 705 года Церковь Кавказской Албании окончательно стала частью Армянской апостольской церкви.

Что касается самих албан, то и они не теряли своей этнической идентичности вплоть до XIX века. Об этом можно судить по средневековым христианским культовым памятникам Азербайджана – монастырям, хачдашам – надгробным каменным крестам периода Кавказской Албании – и образовавшихся после его распада отдельных княжеств.

Подобную аналогию можно провести и по Крыму. Выдаваемые здесь за армянские церкви культовые сооружения на самом деле являются наследием кыпчаков, которые приняли христианство григорианского толка, и стали именоваться армяно-кыпчаками.

Язык армяно-кыпчаков по признанию специалистов являлся прямым наследником кыпчакского (половецкого, куманского) языка и мало чем отличался от караимского и крымчакского.

Украинский ученый Агафангел Крымский около ста лет назад отметил схожесть языка армян Крыма с языком крымских татар. Под армянами Крыма имелись в виду, в первую очередь, армяно-кыпчаки или кыпчаки-григориане. Именно этот "старый" армянский язык был сравнен с "Codex Cumanicus".

Албанский монастырь Худавенг в Кельбаджаре (Азербайджан)

Это опус представлял собой разговорник, созданный еще в XIV веке для перевода с латинского на язык крымских тюрков, и близок к кумыкскому, причем таких разговорники сохранились несколько и более ранние, для путешественников направляющихся на Восток. И как было показано, это не был язык отюркившихся армян, как доказывают армяне, а именно язык арменизированных тюрков, а точнее тюрков-григориан.

И неспроста же такие важные христианские термины как крест (хач) и монастырь (ванк) в армянском языке имеет тюркское происхождение. Поэтому христианское наследие Крыма можно считать памятниками, созданными тюрками.