Схоже на те, що епопея з виборами в США добігає свого логічного завершення. Як би дідусеві Донні не хотілося б постити в Твіттер з Овального кабінету в перервах між партіями в гольф, а прийдеться звідти виметаться. Зрозуміло, що республіканці ще надувають щоки і намагаються демонструвати солідарність, але поступово ентузіазм їх тьмяніє, та й постійні звістки про те, що з тонучого корабля поки відчалюють на рятувальних шлюпках, культурно працюючи веслами, і ще не стали стрибати прямо з бортів, повільно, але впевнене знижують їх мотивацію.

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Но процесс уже пошел, и в какой-то момент даже самые близкие соратники похлопают Трампа по плечу и скажут о том, что мол пора уже расходиться по домам, поскольку погода уже не та, чтобы устраивать мальчишники. Началось все с жены Трампа, которая объявила о разводе, не имея возможности написать мемуары, поскольку Трамп со всех своих жен брал подписку о неразглашении.

Но покидают Трампа и более важные активы, например, тихо и мирно вышла из судебного процесса по иску Трампа в Пенсильвании о нарушениях в ходе выборов адвокатская компания Porter Wright Morris & Arthur. Понятно, что адвокаты будут последними, кто расскажет о том, почему они отказались от ведения этого дела, но это несложно предположить.

Трамп – яркий и специфический клиент, который считает себя специалистом по всем вопросам, начиная от вирусологии и заканчивая избирательным правом. Такие клиенты лезут в детали, которых не понимают в принципе, и рано или поздно становится вопрос о том, что либо делаем как правильно, либо не делаем никак. И если во время президентства Трампа он считался престижным клиентом, которого надо терпеть при любых раскладах, то теперь ситуация изменилась.

Его статус, безусловно претерпел существенные изменения, а вот спесь – никуда не делась. Поэтому (вероятно) адвокаты решили, что пускай там копается кто-то другой и слушает великого юриста с белым чубом. Оно и понятно, поскольку там уже ни денег особых не заработаешь, ни профессионального авторитета, зато прийдется выслушивать истерики клиента.

Что характерно, ведущие юристы США теперь высказываются все более определенно по поводу нулевых шансов Трампа повлиять на результаты выборов через суды. На уходящей неделе от его представителей ждали каких-то убойных доказательств системных нарушений избирательного процесса. Но поскольку адвокатами действующего президента так ничего представлено и не было и по сути, в процессы зашли с тем, что было уже известно через прессу, то видные юристы и адвокаты говорят о том, что дальнейшее бодание выглядит как жалкая попытка отсрочить неизбежное. А это – плохо как для имиджа самого Трампа, так и для тех, кто еще остается рядом с ним.

Тем не менее, по состоянию на вечер пятницы, Трамп еще пытался изображать из себя ковбоя, который хлещет плетью свою лошадь и пришпоривает ее изо всех сил, чтобы та вышла на максимальную скорость. Только вот кляча уже сдохла неделю назад, просто Трамп этого не хочет замечать, как не хочет видеть и то, что она уже банально не скачет.

На фоне этого безнадежного метания, Байден показывает полную уверенность и потуги оппонента что-то там такое устроить в судах, комментирует спокойно, в стиле: "Он имеет на это право". Что характерно, ровно то же самое артикулирует и сенатское большинство республиканцев. Большая их часть постепенно сбрасывает обороты "затрамповской" риторики.

Буквально в пятницу там было высказано твердое убеждение в том, что действующая администрация обязана предоставлять Байдену отчеты разведки. Но при этом тоже говорят о том, что Трамп имеет право обратиться в суды и что одно другому мешать не должно. А это говорит о том, что в Сенате говорят о соблюдении процедуры передачи власти от одного президента – другому, что они считают неизбежным.

Сам же Байден даже на этом не настаивает, он уже формирует структуры, которые должны функционировать в переходный период и уже начал формировать свою будущую администрацию. Уже известны примерные кандидаты на ключевые посты: госсекретаря, министра обороны и так далее. Общественное внимание постепенно сдвигается именно в этом направлении, поскольку впервые в истории США главой Пентагона может стать женщина.

И по поводу пожелания сенаторов-республиканцев, высказанного в адрес администрации Трампа, о предоставлении отчетов разведки, он спокойно пояснил, что имеет все нужные данные от органов разведки и вообще – имеет всю необходимую информацию, а потому – просто не обращает внимание на то, что и как делает Трамп.

А тем временем, вечер пятницы ознаменовался тем, что центральная американская, и не только американская пресса, опубликовала окончательные результаты голосования на президентских выборах. И согласно этим данным, Байден просто разгромил Трампа. Ниже мы покажем, как это выглядит, но просто обратим внимание на разрыв в количестве голосов, поданных за обоих кандидатов. Байден опережает Трампа на 5 миллионов голосов, какие суды тут могут быть?

"Нью-Йорк Таймс"

"Вашингтон Пост"

"Фокс Ньюз"

"Рейтерс"

Можно было бы приводить подобные скриншоты и дальше, но уже вся пресса отреагировала подобным образом. Разве что трамповский "Фокс" пока не показал Джорджию, как окончательно посчитанную.

А тем временем, в Вашингтоне обсуждается уже другой вопрос, относительно Трампа. Большинству наблюдателей уже понятно, что Трамп банально сядет, после своего ухода из Белого дома. Поэтому сейчас говорят о том, что он имеет один шанс не закончить свою жизнь на нарах или того хуже. Ему нужно срочно подавать в отставку и передавать власть вице-президенту Пенсу, чтобы тот смог его помиловать, как это сделал Джеральд Форд, относительно Ричарда Никсона.

Но это ставит крест на политической карьере Трампа и более того, это подтверждает то, что у власти в США четыре года был преступник. Ну а кто-то говорит о том, что Трамп и сам себя может помиловать. Однако этот вариант – еще хуже и напоминает политическое самоубийство.

В общем, эпопея вышла на финишную прямую и варианты тут совсем не те, которые казались изначально. Чтобы провернуть аферу, которая казалась многим вероятной, Трамп оказался слишком невежественным и главное, он – бездельник по жизни, а чтобы сдвинуть с места такое мероприятие, надо пахать по 20 часов в сутки, а не сидеть в Твиттере и в гольф играться.