Ховали в закритих трунах: з'явилася інформація про вбитих у Сирії росіян

27 травня в російській Читі поховали двох російських військовослужбовців, які загинули в Сирії 23 травня.

Як передає "Чита.ру", ними були 32-річний старший лейтенант Сергій Елін і сержант Ігор Михайлов 1995 року народження.

У Сирію вони вирушили в кінці квітня поточного року. Обидва служили у 200-й артилерійській бригаді, командування й особовий склад якої були присутні на похоронах.

Повідомляється, що військових ховали в закритих трунах, які під час церемонії винесли на сцену, де біля них чергував караул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня в Сирії терористи ІГІЛ вбили ще трьох російських військовослужбовців.