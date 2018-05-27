Ховали в закритих трунах: з'явилася інформація про вбитих у Сирії росіян

27 травня в російській Читі поховали двох російських військовослужбовців, які загинули в Сирії 23 травня.
Як передає "Чита.ру", ними були 32-річний старший лейтенант Сергій Елін і сержант Ігор Михайлов 1995 року народження.
У Сирію вони вирушили в кінці квітня поточного року. Обидва служили у 200-й артилерійській бригаді, командування й особовий склад якої були присутні на похоронах.
Повідомляється, що військових ховали в закритих трунах, які під час церемонії винесли на сцену, де біля них чергував караул.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня в Сирії терористи ІГІЛ вбили ще трьох російських військовослужбовців.
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