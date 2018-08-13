Хотів прийняти ванну з дочкою: з'явилися подробиці про вбитого доньками москвича

Син убитого трьома дочками жителя Москви Михайла Хачатуряна Сергій підтвердив, що батько застосовував фізичне насильство до членів сім'ї.

За його словами, батько дійсно був тираном, але про плани своїх сестер він нічого не знав. У програмі "На самом деле" він розповів, що батько більше любив дочок, а з ним майже не спілкувався.

Сергій Хачатурян зазначив, що батько не вважав його своїм кревним сином, вигнав його в 16 років з дому і забороняв спілкуватися з матір'ю. Він додав, що батько його регулярно бив, стріляв у нього і погрожував убивством.

Хлопець також пригадав, що одного разу йому подзвонила сестра Крістіна. Вона була стривожена і розповіла, що батько захотів прийняти ванну з Ангеліною.

Варто зазначити, що під час розповіді Сергія Хачатуряна перевіряв поліграф, який підтвердив, що хлопець говорить правду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня у Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну понад 30 ударів ножем у шию і груди.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-гойдалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітини, де й помер. Пізніше у мережі з'явилося відео з камер спостереження у під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

2 серпня Останкінський суд Москви заарештував сестер Хачатурян терміном до 28 вересня.