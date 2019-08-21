Хотів летіти в Москву: у Німеччині сталася НП з урядовим літаком

Урядовий літак Airbus A340, на якому міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас 21 серпня збирався вилетіти в Москву, виявився несправним.

Політику довелося відправився на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим на запасному лайнері A310, повідомляє Der Spiegel.

Відомо, що у Airbus A340 були виявлені проблеми з гідравлікою. Щоб уникнути затримки, міністр із делегацією вилетіли бортом ВВС ФРН, який зазвичай використовується для транспортування військовослужбовців.

Airbus A340 Pinterest

За даними журналістів, Маас вилетів до Москви за розкладом.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров 21 серпня в Москві проведе переговори зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом.

Хайко Маас ТАСС

Військовий літак A310, на якому політик полетів до РФ Der Spiegel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поблизу аеропорту "Жуковський" і загорівся.

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