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"Хотілося утримати владу!" Путін нахабно оббрехав Україну

29.8тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін оббрехав Україну і звинуватив її керівництво нібито у провокації у Керченській протоці.

Такі заяви пролунали в ексклюзивному інтерв'ю режисеру Оліверу Стоуну. Він взяв коментар у російського глави держави для свого фільму "В боротьбі за Україну". Фрагмент показав пропагандистський "Перший канал". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема Путіну поставили запитання про інцидент у Керченській протоці, в результаті якого українські моряки потрапили в полон до росіян.

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Олівер Стоун і Володимир Путін

Олівер Стоун і Володимир Путін

Скріншот із відео

Відповідь російського лідера була не менше цинічною, ніж сам вчинок Кремля. "Колишній президент Порошенко влаштував цю провокацію навмисно в ході передвиборчої кампанії. Знав, що його на сході, на півдні країни не підтримають виборці, і використовував цю провокацію для нагнітання обстановки, введення особливого стану. І у мене є підстави вважати, що він хотів взагалі ввести особливий стан по всій країні, а може, і відкласти вибори. Хотілося будь-що утримати владу", — стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін на саміті "Великої двадцятки" в Осаці публічно звинуватив п'ятого главу України Петра Порошенка в тому, що той нібито спеціально "влаштував" похід бронекатерів через Керченську протоку, в результаті якого українські моряки потрапили в полон.

У відповідь на це начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Путін, звинувативши Україну в конфлікті у Керченській протоці, підтвердив продовження агресії на всіх фронтах.

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Особи
Володимир ПутінПетро Порошенко
Місце
Росія
Теги
Керченська протокаполонені моряки
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
А в чем ложь???
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Ронович Рон
Ронович Рон
Как будто это не правда, и поросёнок не хотел остаться на второй срок, любыми путями, главное закрыть этой сабаке возможность пути к власти.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Порошенко ... якобы специально "устроил" поход бронекатеров через Керченский пролив"© а разве нет?! или, может ваши, якобы бронекатера, заблудились?
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