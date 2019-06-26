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Хотіли вбити Мадуро: у Венесуелі заявили про новий державний переворот

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У середу, 26 червня, влада Венесуели оголосила про відвернення чергової спроби державного перевороту.

Із відповідною заявою виступив міністр зв'язку й інформації країни Хорхе Родрігес, передає Telesur. За його словами, зловмисники готували теракти і вбивство президента Ніколаса Мадуро.

"У нас є відеозаписи, які представляють собою докази передачі зброї та грошей", – сказав він, звинувативши в злочинних діях опозицію.

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Хорхе Родрігес

Хорхе Родрігес

Telesur

За даними Родрігеса, план змовників полягав у тому, щоб захопити склади зі зброєю і військовий аеропорт у Каракасі. Далі вони нібито хотіли звільнити екс-міністра оборони Рауля Бадуеля, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, і проголосити його президентом Венесуели.

Для вбивства Мадуро, за словами міністра, залучили іноземних найманців з Ізраїлю, Колумбії і США.

Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро

theins.ru

Крім того, вони нібито повинні були вбити голову Конституційної асамблеї Дьосдадо Кабельо і главу Боліваріанської служби розвідки Густаво Гонсалеса Лопеса, а також викрасти главу МВС Венесуели Нестора Ревероля і захопити президентський палац Мірафлорес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мадуро заявив, що спроба його вбивства коштувала до 20 мільйонів доларів.

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Особа
Ніколас Мадуро
Місце
Венесуела
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