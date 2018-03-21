"Хотіли б іншого президента Росії": у ЄС заговорили про подвійний підхід до Москви

Європа повинна знайти подвійний підхід до Росії - висловити відкритість по відношенню до людей і критикувати дії президента РФ Володимира Путіна через його агресію в Україні.

При цьому в Європі хотіли б бачити іншого президента Росії, але його немає, заявив Президент Міжнародного інституту світу, екс-депутат Європейського парламенту від Соціал-демократичної партії Австрії Ганс Свобода, передає "Апостроф".

"Ми не бачимо, щоб можна було розраховувати на зміну позиції Росії в найближчому майбутньому. Проте, я думаю, ми повинні висловлювати свою критику, говорити, що те, що Росія робить на Сході України, неприйнятно. Але ми повинні шукати канали діалогу принаймні з частиною громадянського суспільства, експертами та громадянами. Повинно бути зрозуміло, що ми не проти Росії як країни або нації, але дуже критично налаштовані до політики Володимира Путіна", - зазначив він.

Європолітикам, на його думку, потрібно думати про майбутнє спільного європейського простору безпеки.

"Як ми бачимо у випадку України, мир і безпеку без Росії, на жаль, неможливі. Зараз це неможливо і з Росією, але заради майбутніх часів потрібно думати про систему, де демократія і свобода вибору будуть у всій європейській системі безпеки. Це бачення не має бути втрачено тільки через те, що зараз ми маємо серйозний конфлікт з Росією", - наголосив Ганс Свобода.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в США викрили руйнівний план Путіна.