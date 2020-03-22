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22 березня • оновлено в 10:05
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Хорватію сколихнули два землетруси: фото наслідків

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Вранці 22 березня поблизу столиці Хорватії Загреба сталися два землетруси.

Як повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, перший землетрус магнітудою 5,4 зафіксовано в 9 км на північ від Загреба (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Його осередок залягав на глибині 10 км і, крім Хорватії, торкнувся Боснії і Герцеговини, Угорщини, Словенії та Австрії.

Хорватію сколихнули два землетруси: фото наслідків

Епіцентр другого землетрусу магнітудою 5 знаходився в 6 км на північ від Загреба. Осередок також залягав на глибині 10 км.

В результаті землетрусів були пошкоджені будинки, шматками фасадів побиті припарковані автомобілі. Повідомлень про жертви не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. В результаті загинуло дев'ять і постраждало 37 осіб.

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Місце
Хорватія
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