Хорватію сколихнули два землетруси: фото наслідків

Вранці 22 березня поблизу столиці Хорватії Загреба сталися два землетруси.
Як повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, перший землетрус магнітудою 5,4 зафіксовано в 9 км на північ від Загреба (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
Його осередок залягав на глибині 10 км і, крім Хорватії, торкнувся Боснії і Герцеговини, Угорщини, Словенії та Австрії.
Епіцентр другого землетрусу магнітудою 5 знаходився в 6 км на північ від Загреба. Осередок також залягав на глибині 10 км.
M5.3 #earthquake ( #potres ) strikes 7 km N of Zagreb - Centar ( #Croatia ) 11 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/xO4TaYxc84- EMSC (@LastQuake) March 22, 2020
В результаті землетрусів були пошкоджені будинки, шматками фасадів побиті припарковані автомобілі. Повідомлень про жертви не надходило.
There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX- vjerana (@vers____) March 22, 2020
Please reset 2020. Croatia had 5,4 earthquake right now. Destroyed all the city in the worst possible time with coronavirus .. What is happening world, please stop :( pic.twitter.com/E1JdffLJ1j- DEKOVA (@dekovamusic) March 22, 2020
Posljedice potresa u Zagrebu pic.twitter.com/G5RFWmvTlM- Media Servis (@mediaservishr) March 22, 2020
If it could not get any worse, Zagreb (Croatia) just had an earthquake pic.twitter.com/rM3os2J6LB- 𝘠𝘦𝘢𝘩 𝘐'𝘮 𝘚𝘢𝘶𝘤𝘺 (@YouLoveLeona) March 22, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. В результаті загинуло дев'ять і постраждало 37 осіб.
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