Хорватію сколихнули два землетруси: фото наслідків

Вранці 22 березня поблизу столиці Хорватії Загреба сталися два землетруси.

Як повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, перший землетрус магнітудою 5,4 зафіксовано в 9 км на північ від Загреба (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Його осередок залягав на глибині 10 км і, крім Хорватії, торкнувся Боснії і Герцеговини, Угорщини, Словенії та Австрії.

Епіцентр другого землетрусу магнітудою 5 знаходився в 6 км на північ від Загреба. Осередок також залягав на глибині 10 км.

В результаті землетрусів були пошкоджені будинки, шматками фасадів побиті припарковані автомобілі. Повідомлень про жертви не надходило.

There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX - vjerana (@vers____) March 22, 2020

Please reset 2020. Croatia had 5,4 earthquake right now. Destroyed all the city in the worst possible time with coronavirus .. What is happening world, please stop :( pic.twitter.com/E1JdffLJ1j - DEKOVA (@dekovamusic) March 22, 2020

Posljedice potresa u Zagrebu pic.twitter.com/G5RFWmvTlM - Media Servis (@mediaservishr) March 22, 2020

If it could not get any worse, Zagreb (Croatia) just had an earthquake pic.twitter.com/rM3os2J6LB - 𝘠𝘦𝘢𝘩 𝘐'𝘮 𝘚𝘢𝘶𝘤𝘺 (@YouLoveLeona) March 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. В результаті загинуло дев'ять і постраждало 37 осіб.

