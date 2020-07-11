Хорватія змінила правила в'їзду для України та вимагає 14-денної ізоляції

Українці, які прибуватимуть в Хорватію, будуть обов'язково проходити 14-денну самоізоляцію, але є і виключення.

Про це в Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"У ніч на 11 липня Хорватія прийняла рішення про обов'язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в тому числі для України, що в'їжджають в країну", – написав дипломат.

У посольстві також додали, що самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні гроші через сім днів після прибуття до Хорватії здасть забір матеріалу з носа та горла і отримає негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Також наголошується, що люди, які прибувають в Хорватію з туристичною або діловою метою і для навчання за умови пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який був зроблений за останні 48 годин, можуть не проходити 14-денну самоізоляцію

Відзначимо, що раніше Хорватія була єдиною країною Євросоюзу, яка впускала українських туристів без обмежень.

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