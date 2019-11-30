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1 грудня • оновлено в 06:16
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Країна-друг України очолить Раду ЄС: чого чекати Києву

10.9т
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Хорватія дала обіцянку зробити суверенітет і територіальну цілісність України пріоритетними питаннями під час її головування в Раді Європейського союзу.

Про досягнуту угоду між країнами повідомляє в суботу, 30 листопада, урядовий портал (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що під час робочого візиту до Хорватії віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Димитрій Кулеба зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, міністром закордонних і європейських справ Горданом Грлічем-Радманом і головою парламентського комітету хорватського Сабору з європейських справ Домагоєм Іваном Мілошевичем.

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Країна-друг України очолить Раду ЄС

Країна-друг України очолить Раду ЄС

iz.ru

За результатами візиту Хорватія підтвердила налаштованість і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Зокрема в Загребі висловили готовність і далі виступати за санкції проти Росії.

Пленкович також прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії в Раді ЄС.

Сторони домовилися, що до кінця поточного року Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців.

Відзначимо, в першому півріччі 2020 Хорватія вперше в своїй історії буде очолювати Раду ЄС.

Кулеба також закликав прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Хорватії підтримати прагнення України вступити до "Ініціативи трьох морів", що становить взаємний інтерес для нашої держави і країн Євросоюзу.

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії

kmu.gov.ua

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії

kmu.gov.ua

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Сейму Литви Вікторас Працкетіс закликав свою країну і весь Європейський Союз стати на захист України через агресію Росії.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Хорватія
Тег
Європейський Союз
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Куни Чан
Куни Чан
А что они ожидали услышать? Это только Трамп говорит как есть)
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Перов Василий
Перов Василий
Ржать охото!!))) Страна которую по кускам расчленяли НАТОвские войска будет учить рогулей как стать крутой и целостной Рогулией))) Теперь все заседания будут начинаться с щеневмэрлы и СЛАВА Рогулям!??
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты" (с). "Крупнейшим из лагерей ОРГАНИЗОВАННЫХ ХОРВАТАМИ был комплекс Ясеновац, в котором заключённых убивали с особенной жестокостью, причём убийства людей были поставлены на поток. Ясеновац был конвейером смерти. Наибольшее количество жертв было среди сербов. В Ясеноваце массово сжигали людей живыми или разделывали живых людей специальными ножами-сербосеками, крепящямися к руке. Точное количество людей, ставших жертвами геноцида в Ясеноваце, остаётся спорным вплоть до настоящего времени. В 1946 году в рапорте комиссии по установлению преступлений усташей их число было оценено от 500 до 600 тысяч. О зверствах усташей в Ясеноваце: https://ru-polit.livejournal.com/10524545.html Подробнее на сайте вшоке.рус https://xn--b1agop3c.xn--p1acf/eto-interesno/zverstva-ystashei/
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Ш. Олег
Ш. Олег
Трубицын Александр, у украинцев - бaндeровцы, ненавидящие русских, у хорватов - усташи, ненавидящие сербов, сербы хорошо относятся к русским… Чем не основание для крепкой украинско-хорватской дружбы? :) Только не советовал бы я украинцам слишком полагаться на подобных друзей - предадут. При первой же оказии предадут и не поморщатся.
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