Країна-друг України очолить Раду ЄС: чого чекати Києву

Хорватія дала обіцянку зробити суверенітет і територіальну цілісність України пріоритетними питаннями під час її головування в Раді Європейського союзу.

Про досягнуту угоду між країнами повідомляє в суботу, 30 листопада, урядовий портал (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що під час робочого візиту до Хорватії віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Димитрій Кулеба зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, міністром закордонних і європейських справ Горданом Грлічем-Радманом і головою парламентського комітету хорватського Сабору з європейських справ Домагоєм Іваном Мілошевичем.

Країна-друг України очолить Раду ЄС iz.ru

За результатами візиту Хорватія підтвердила налаштованість і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Зокрема в Загребі висловили готовність і далі виступати за санкції проти Росії.

Пленкович також прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії в Раді ЄС.

Сторони домовилися, що до кінця поточного року Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців.

Відзначимо, в першому півріччі 2020 Хорватія вперше в своїй історії буде очолювати Раду ЄС.

Кулеба також закликав прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Хорватії підтримати прагнення України вступити до "Ініціативи трьох морів", що становить взаємний інтерес для нашої держави і країн Євросоюзу.

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії kmu.gov.ua

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії kmu.gov.ua

Кулеба зустрівся з керівництвом Хорватії kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Сейму Литви Вікторас Працкетіс закликав свою країну і весь Європейський Союз стати на захист України через агресію Росії.

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