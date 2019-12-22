Хорватія обирає нового президента: які прогнози

У Хорватії в неділю, 22 грудня, проходить перший тур президентських виборів.

По всій країні відкрилися 6545 виборчих дільниць. Голосування триватиме до 19:00 за місцевим часом.

За даними Державної виборчої комісії Хорватії, право голосу в цьому році мають більш 3,85 мільйонів виборців, в тому числі майже 177 тисяч проживають за кордоном.

У Хорватії проходять вибори президента

Хто головні претенденти

За президентський пост змагаються 11 кандидатів. Фаворитом виборчої кампанії стала чинна глава держави, кандидат від правлячої правоцентристської коаліції, Колінда Грабар-Кітарович.

Колінда Грабар-Кітарович 100500foto.com

Її головними опонентами називають колишнього прем'єр-міністра, соціал-демократа Зорана Мілановіча, а також популярного музиканта Мирослава Шкоро.

Зоран Мілановіч persons-info.com

Мілановіч обіцяє в разі перемоги активно боротися з корупцією і не допустити вступу країни до Єврозони. Він бере участь у виборах під гаслом: "Президент з характером".

Мирослав Шкоро виступає як самовисуванець і обіцяє змінити Конституцію, а також надати главі держави ширші повноваження.

Мирослав Шкоро novosti.rs

Чим можуть закінчиться вибори

Згідно з останніми опитуваннями, в першому турі жоден з кандидатів не отримає більше половини голосів. В такому випадку 5 січня відбудеться другий тур. Найбільше шансів мають чинний президент Колінда Грабар-Кітарович і Зоран Мілановіч.

Як писав OBOZREVATEL, президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович звинуватила уряд Російської Федерації в проведенні гібридної війни проти Боснії та Герцеговини.

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