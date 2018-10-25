Очень важное событие произошло незамеченным.

Правительство Британии приняло решение отказаться от термина "фейковые новости" и заменить его на термин "дезинформация".

Чем это важно? Фейковые новости могут продуцировать любые разновидности СМИ, общества, отдельные организации часто не связанные с государством. Иногда, это могут быть рекламные кампании или мистификации, слухи и т.д. Фейковые новости не всегда продукт злого умысла, иногда они просто результат отхода от журналистских стандартов или непрофессионализм.

Дезинформация же это термин военно-политический и предполагает в себе наличие участия государства. За дезинформации стоит государственная политика. Это преднамеренное, враждебное действие. Дезинформация является обязательной компонентной информационных операций.

Новини Путину и Трампу договариваться не о чем

А информационные операции - это важнейшая составляющая военных операций и войны в целом.

Такое решение Британских властей позволит перейти к следующим шагам. Признанию того, что за информационными операциями в Европе стоит государство РФ и их военная машина, с прямым подчинением Путину.

Также можно будет поднять проблему гуманитарной агрессии и проведение информационно-психологических операций военными РФ против гражданского населения разных стран.

Это хороший сигнал. НАТО потихоньку, начинает определяться с понятийным аппаратом и терминологией. Войну нужно называть войной, а дезинформацию соответственно.

За правильными дефинициями следуют правильные действия.