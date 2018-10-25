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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Хороший сигнал: за информационными операциями в Европе стоит Россия

19.3тЧитати матеріал російською

Очень важное событие произошло незамеченным.

Правительство Британии приняло решение отказаться от термина "фейковые новости" и заменить его на термин "дезинформация".

Чем это важно? Фейковые новости могут продуцировать любые разновидности СМИ, общества, отдельные организации часто не связанные с государством. Иногда, это могут быть рекламные кампании или мистификации, слухи и т.д. Фейковые новости не всегда продукт злого умысла, иногда они просто результат отхода от журналистских стандартов или непрофессионализм.

Дезинформация же это термин военно-политический и предполагает в себе наличие участия государства. За дезинформации стоит государственная политика. Это преднамеренное, враждебное действие. Дезинформация является обязательной компонентной информационных операций.

Новини
Путину и Трампу договариваться не о чем

А информационные операции - это важнейшая составляющая военных операций и войны в целом.

Такое решение Британских властей позволит перейти к следующим шагам. Признанию того, что за информационными операциями в Европе стоит государство РФ и их военная машина, с прямым подчинением Путину.

Также можно будет поднять проблему гуманитарной агрессии и проведение информационно-психологических операций военными РФ против гражданского населения разных стран.

Это хороший сигнал. НАТО потихоньку, начинает определяться с понятийным аппаратом и терминологией. Войну нужно называть войной, а дезинформацию соответственно.

За правильными дефинициями следуют правильные действия.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
По мнению этого сбушника нациста, власти Мелкобритании будут указывать журналистам, как им работать...
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Да, это действительно хорошо, что на Западе начинают понимать пропагандонскую суть рашкинских фейков
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ну то есть люди в Европе РФ верят, а наглосаксам не верят. И у них подгорает
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