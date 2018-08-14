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ПолітикаЕкономіка
Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Хорошие новости: российские миллиардеры понесли огромные потери

23.7тЧитати новину російською

Российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов за один день пятницы, 10 августа, сообщает Bloomberg. Такое падение состояния произошло на фоне сообщений о том, что экономический советник президента РФ Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний РФ.

Новини
У рубля “все плохо”, дальше будет только хуже

Акции 14 компаний, которых Белоусов упомянул в своем письме, резко упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы. При этом ожидание новых санкций США и кризис в Турции заставляет рубль и дальше снижаться на Московской бирже.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Кирилла Сазонова
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у опарышей в РФии - все стабильно - стабильно плохо)
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Кацапы настолько тупой сброд, что им все пох*й. Ну очень тупой сброд)))) Таких тупых еще никогда не было.....
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
миллиардеры от этого ,хуже жить не стали.а вот я в 2013м получал примерно восемьсот по курсу,а сегодня в два раза меньше ,..то и нах.й мне такой цирк,в мызобулов матнихай?
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