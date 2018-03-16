Ходорковський назвав заповітне бажання Путіна

Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський вважає, що президент Росії Володимир Путін емоційно налаштований піти.

"Якби це залежало від Путіна, цей термін був би останнім. Він би хотів піти. Путін з кожним роком все більш психологічно залежний від свого оточення. І якби для країни було б вкрай цікаво, щоб він пішов, для самого Путіна емоційно хотілося б піти, звичайно, призначивши наступника. А от для оточення будь-кий наступник може означати зміни, несумісні з життям ", - розповів він в інтерв'ю DW.

За його словами, зараз важко прогнозувати, що ж буде 19 березня (на наступний після виборів день - ред.). "Ось отримав Путін цей мандат ще на шість років. А що далі? Все нове, що він зміг запропонувати в своєму посланні, - це зброя для самогубства. Це не дуже вражаюче, не дуже оптимістичне послання. Ніхто не знає, в який бік ця людина потягне країну", - зізнався Ходорковський.

Як писав раніше "Обозреватель", російський письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі) розкритикував імперську політику Росії і назвав країну "поліцейською державою".

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Нагадаємо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня, виборча кампанія офіційно стартувала 18 грудня 2017 року. Соцопитування підтверджують лідерство чинного президента РФ Володимира Путіна. Участь у виборах візьмуть: Сергій Бабурін ("Російський загальнонародний союз"), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Ксенія Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максим Сурайкін ("Комуністи Росії"), Борис Титов ("Партія зростання") і Григорій Явлінський ("Яблуко").