"Ходив брудний, не випраний": росЗМІ розповіли про поведінку Скрипаля у в'язниці

Отруєний у Великобританії шпигун-перебіжчик Сергій Скрипаль, відбуваючи покарання у російській колонії, нібито відрізнявся від інших ув'язнених своєї неохайністю і поводився як відлюдник.

Про це розповів його співкамерник - екс-начальник четвертого управління ФСБ Росії по Санкт-Петербургу і Ленобласті Костянтин Лапін, передає "360".

Зазначається, що Скрипаль і Лапін разом відбували покарання у виправній колонії в Мордовії. Лапін був завгоспом, тому був зобов'язаний знати все про "колег" по в'язниці, і йому також доповідали "моральну і матеріальну" обстановку в колонії. Для цього у нього були інформатори.

"У нашій країні люди були засуджені за злочинні проти особистості, але не за зраду Батьківщині. За 11 років перебування у Мордовії було лише дві особи (включаючи Скрипаля - ред.), які були засуджені за зраду Батьківщині. У нашій країні люди хочуть жити, роблять якісь правопорушення, але Батьківщині не зраджують", - заявив співкамерник екс-шпигуна.

За словами Лапіна, засуджені в колонії віталися, не лаялися матом. Всі були культурні, ходили на зарядку, "як підрозділ або рота".

"Зі свого погляду я скажу, що є люди, які жили в колонії добре, ходили чистенькими. Скрипаль був брудний, він ходив брудним. Так, він був грамотний. Він ходив як відлюдник", - сказав співкамерник Скрипаля.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МЗС Великобританії опублікував перелік фейків російської пропаганди про отруєння Скрипаля.