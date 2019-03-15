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"Хочуть зробити Україну колонією!" Людина Путіна відповіла на страх НАТО про загрозу Росії

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Екс-депутат Держдуми Росії Сергій Марков, якого називають людиною Путіна, заявив що Польща нібито хоче перетворити Україну і Білорусь на свої колонії. Так він відреагував на слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що незабаром російські літаки можуть з'явитися над столицями країн НАТО.

Неадекватну теорію Марков висунув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пояснюється все це досить просто. Польща хоче встановити колоніальне домінування над Україною і Білоруссю. Протягом століть ми їм дозволяли робити українців і білорусів рабами, холопами їх. І тому ми для них проблема, дійсно. Росія за свободу України та Білорусі. І ми тому польському пану явна кістка в горлі. І будемо завжди, між іншим", — висловився екс-депутат Держдуми.

Сергій Марков

Сергій Марков

Скріншот відео

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Більш того, він висловив упевненість в тому, що в заяві Дуди ховається бажання НАТО заволодіти російськими "Газпромом", "Роснафтою", нафтовими компаніями, атомними електростанціями, а потім розділити країну-агресора.

"Вони будуть нам, як зараз доведуть, що українці вчора порвали з росіянами, так само, якщо буде якась їх маріонетка при владі, будуть доводити, що сибіряки все життя воювали з росіянами і Росія зробила колонію, козаки теж не росіяни, завжди воювали, теж страждали від росіян. Ось така концепція", — видав божевільну теорію Марков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марков заявив, що заради України країна-агресор готова на угоду з самим дияволом. Крім того, він цинічно заявив, що росіяни нібито вважають українців "братами" і хочуть вирішити конфлікт, який самі розв'язали і підтримують.

Разом з тим, він забив на сполох через нібито підгтовку українськими спецслужбами державного перевороту в Росії. За його словами, все почнеться з соціальної мережі Facebook, контроль над російськомовним сегментом якої вже здобула Україна.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Сергій Марков
Місце
Росія
Теги
НАТОДержавна Дума Росії
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