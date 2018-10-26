''Хочуть чути рідну мову!'' У Росії розгорівся скандал через Україну

У Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії на прохання представників різних національностей на телебаченні транслюються канали українською мовою.

Про це повідомив генеральний директор телекомунікаційної компанії "Данцер" Олександр Данцер, зазначивши, що люди "бажають чути рідну мову", передають "РИА Новости" .

За його словами, телекомпанія надає послуги на території східних районів автономного округу, зокрема у Нижньовартовську і Когалимі. У списку каналів значиться український "Інтер плюс".

"Необхідно спиратися на факти: є люди, які бажають бачити телеканали, чути там рідну мову. Є контент, наприклад, український телеканал, і я ось навіть не пам'ятаю, чи передається через нього якийсь антисоціальний настрій", — сказав Данцер.

Він наголосив, що в компанію часто звертаються з проханням включити до пакету мовлення телеканали різними мовами.

"Це не лише Україна, Білорусь. Є звернення від тих, хто вивчає іноземні мови, щоб з'явився канал англійською. Відповідальний за контент працівник вивчає ці звернення, і якщо якась група на території бажає — ми намагаємося піти назустріч. Ми просто намагаємося зробити так, щоб клієнти отримували те, що хочуть, але також керуємося розумністю", — додав Данцер.

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