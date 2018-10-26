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''Хочуть чути рідну мову!'' У Росії розгорівся скандал через Україну

14.3тЧитати матеріал російською

У Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії на прохання представників різних національностей на телебаченні транслюються канали українською мовою.

Про це повідомив генеральний директор телекомунікаційної компанії "Данцер" Олександр Данцер, зазначивши, що люди "бажають чути рідну мову", передають "РИА Новости" .

За його словами, телекомпанія надає послуги на території східних районів автономного округу, зокрема у Нижньовартовську і Когалимі. У списку каналів значиться український "Інтер плюс".

"Необхідно спиратися на факти: є люди, які бажають бачити телеканали, чути там рідну мову. Є контент, наприклад, український телеканал, і я ось навіть не пам'ятаю, чи передається через нього якийсь антисоціальний настрій", — сказав Данцер.

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Він наголосив, що в компанію часто звертаються з проханням включити до пакету мовлення телеканали різними мовами.

"Це не лише Україна, Білорусь. Є звернення від тих, хто вивчає іноземні мови, щоб з'явився канал англійською. Відповідальний за контент працівник вивчає ці звернення, і якщо якась група на території бажає — ми намагаємося піти назустріч. Ми просто намагаємося зробити так, щоб клієнти отримували те, що хочуть, але також керуємося розумністю", — додав Данцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст поставив на місце пропагандистів КремльТВ і побажав їм горіти у пеклі.

Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А в чем скандал, действительно? Обоз жжет, как всегда, в стиле пропагандистских газет совка.))
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1
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Болтовский Андрей, Хуесос хохложопый, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная чубато-кастpюлеголовая гомосятина
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0
1
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Аполлон Безобразов, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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1
0
Украины Историк
Украины Историк
Обоз как всегда врет и не краснеет!!! Редакция Обоза, я к вам обращаюсь!!! Где, обещанный в заголовке, скандал???
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1
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Болтовский Андрей, Хуесос хохложопый, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная чубато-кастpюлеголовая гомосятина
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Ответить
0
1
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Украины Историк, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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1
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И в чем скандал? Сканндал в том что не запрещают? Ну так мы не украина что бы подобные запреты вводить! У нас в Крыму тоже в кабельной сети присутствует укр. телеканал
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5
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Болтовский Андрей, Хуесос хохложопый, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная чубато-кастpюлеголовая гомосятина
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Ответить
0
0
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Крымчанин Юрий, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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Ответить
0
0

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