"Хочу, щоб України не було!" Затулін зчепився з українцем на росТБ

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Костянтин Затулін влаштував бурхливу суперечку з українським громадським діячем Вадимом Трюханом на російському телебаченні.

Приводом для конфлікту стала зухвала заява політика країни-агресора про те, що Україна з її нинішніми цінностями не повинна існувати взагалі. Сварка сталася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Першим дискусію почав Трюхан, який розгромив агресивну позицію українофоба і його нав'язливе бажання втручатися у справи чужої країни.

"Я розумію вашу позицію. Тому що ви послідовно її відстоюєте все життя: що України не повинно бути, це наші васали, це частина Росії. Молодець! Але зрозумійте позицію українців. У нас різний національний інтерес! Україна хоче жити, а Росія в особі таких людей, як ви, хоче, щоб України не було. У нас конфлікт інтересів!" — сказав українець.

Костянтин Затулін Скріншот відео

Однак така його позиція глибоко зачепила Затуліна, і він без сорому почав диктувати Україні свої нахабні безпідставні вимоги.

"Можу я уточнити свою позицію? Я хочу, щоб України з Бандерою не було. Хочу, щоб не було такої України, в якій герой — Бандера. Ще раз — я проти існування України під прапором Бандери", — роздратовано відрізав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Затулін загрозливо заявив, що Україна протягом свого існування як держави нібито прагне до неминучого самознищення.

Також він вважає, що РФ повинна подбати про всіх громадян України, які, подібно до Криму, хочуть вийти з її складу, і підштовхнути сусідню державу до розвалу. Одним із способів досягнення цієї окупаційної мети він назвав федералізацію України.

Затулін стверджував, що Україна як держава виникла лише в 1991 році і зараз дуже неуспішно проходить іспит на своє існування.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!