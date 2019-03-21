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"Хочу, щоб України не було!" Затулін зчепився з українцем на росТБ

2.5тЧитати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Костянтин Затулін влаштував бурхливу суперечку з українським громадським діячем Вадимом Трюханом на російському телебаченні.

Приводом для конфлікту стала зухвала заява політика країни-агресора про те, що Україна з її нинішніми цінностями не повинна існувати взагалі. Сварка сталася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Першим дискусію почав Трюхан, який розгромив агресивну позицію українофоба і його нав'язливе бажання втручатися у справи чужої країни.

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"Я розумію вашу позицію. Тому що ви послідовно її відстоюєте все життя: що України не повинно бути, це наші васали, це частина Росії. Молодець! Але зрозумійте позицію українців. У нас різний національний інтерес! Україна хоче жити, а Росія в особі таких людей, як ви, хоче, щоб України не було. У нас конфлікт інтересів!" — сказав українець.

Костянтин Затулін

Костянтин Затулін

Скріншот відео

Однак така його позиція глибоко зачепила Затуліна, і він без сорому почав диктувати Україні свої нахабні безпідставні вимоги.

"Можу я уточнити свою позицію? Я хочу, щоб України з Бандерою не було. Хочу, щоб не було такої України, в якій герой — Бандера. Ще раз — я проти існування України під прапором Бандери", — роздратовано відрізав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Росія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец Затулин...красавчик...топчит украинских кур
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Петров Василий
Петров Василий
Сидоров Андрей, Таких нндоносков как ты и Затулин не должно существовать на земле. Должен был иметь место аборт. Есть безобидные умственно отсталые, а есть такие как ты и Затулин, несущие угрозу для общества. Если с абортом проеб, только психушка закрытого типа
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