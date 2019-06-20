"Хочу порозумітися з Росією!" Трамп підтвердив зустріч із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20.

Такі слова пролунали в інтерв'ю телеканалу Fox News. "Я хочу порозумітися з Росією і гадаю, що так і буде. Я хочу порозумітися з Китаєм і гадаю, що так і буде. Я зустрічатимуся з ними обома на наступному тижні у Японії на G20", — сказав він.

При цьому Трамп уточнив, що вважає Росію і Китай дуже потужними країнами і впевнений, що їхні відносини із США будуть хорошими у майбутньому.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL 3 травня Трамп вперше за довгий час провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Глави держав обговорили ситуацію в Україні.

Пізніше Трамп заявив, що готовий налагодити відносини із Кремлем. "У мене можуть бути хороші відносини з Росією", — казав він.

При цьому ще у травні президент США стверджував, що держава проводить найжорсткішу політику щодо Росії. Пізніше стало відомо, що Трамп має намір зустрітися із Путіним під час саміту у Японії.

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