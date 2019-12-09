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9 грудня • оновлено в 04:10
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"Хочеться викликати психіатрів": топ-пропагандист Путіна оскандалився заявою про повернення Донбасу

1.6т
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Телеведучий Володимир Соловйов назвав нісенітницею рішення Ради національної безпеки і оборони України про основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

Про це він написав у Telegram. На думку пропагандиста, резолюція відомства є нісенітницею.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

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"Що вони курять? Так глибокодумно несуть нісенітницю, що вже хочеться їм викликати хороших психіатрів. Яка ескалація? Вам же вже Путін пояснив, що це може привести до" дуже тяжких наслідків для української державності в цілому", – заявив пропагандист.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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