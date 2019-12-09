"Хочеться викликати психіатрів": топ-пропагандист Путіна оскандалився заявою про повернення Донбасу

Телеведучий Володимир Соловйов назвав нісенітницею рішення Ради національної безпеки і оборони України про основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

Про це він написав у Telegram. На думку пропагандиста, резолюція відомства є нісенітницею.

Володимир Соловйов kaluganews.com

"Що вони курять? Так глибокодумно несуть нісенітницю, що вже хочеться їм викликати хороших психіатрів. Яка ескалація? Вам же вже Путін пояснив, що це може привести до" дуже тяжких наслідків для української державності в цілому", – заявив пропагандист.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті "в нормандському форматі".

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

Тим часом, оточення Володимира Зеленського розглядає можливість внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу після "нормандської зустрічі".

Рада національної безпеки і оборони України на секретному, закритому засіданні 7 грудня затвердила основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

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