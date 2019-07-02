"Хочете до складу Росії?" Лукашенко виступив з несподіваним зверненням до білорусів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти об'єднання з Російською Федерацією.

Як передає "Інтерфакс", про це він заявив на урочистих зборах, присвячених Дню незалежності держави, звертаючись до тих, хто не хоче служити в армії.

"Ми можемо попросити, щоб вони [росіяни] нас захищали, – ядерну парасольку, гіперзвукову зброю та інше. Можемо попросити і домовитися. Я думаю, принаймні, на перших порах, для нашого покоління вистачить, годі там діти – самі нехай розбираються потім. Ви хочете до складу Росії, щоб вона нас захистила? Ні. І я не хочу ", – заявив Лукашенко.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зробив заяву про приєднання Білорусі, висловившись про створення "союзного" парламенту і єдиної валюти для двох країн.

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