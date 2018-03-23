"Хочемо миру і процвітання": на росТБ цинічно висловилися про Україну

Російський політолог Віктор Олевич заявив, що українці, які працюють в Російській Федерації, повинні самостійно переконатися в тому, що ця країна вкрай миролюбно налаштована до України і бажає їй тільки процвітання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, він висловив упевненість в тому, що заробітчани можуть стати інструментом м'якої сили в руках російської влади. Цинічну позицію Олевич озвучив в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.

"Ці мільйони українських робітників, які знаходяться в Росії протягом низки років, це елемент нашої м'якої сили. Тому що вони живуть в Росії. Так, серед них можуть бути якісь колишні АТОвці, ті, хто підтримує бандерівський режим, але більшість з них живуть і бачать, що росіяни не ненавидять Україну, хочуть мирних відносин з нею, хочуть дружити з Україною, хочуть, щоб Україна процвітала. І це робить з цих мільйонів людей, громадян України, наших друзів", - підкреслив він.

Як повідомляв "Обозреватель", російський політолог Олег Барабанов заявив, що, торгуючи з Україною, Росія фінансує війну на Донбасі і вбивства росіян за їхні ж гроші.